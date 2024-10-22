Sürdürülebilirlikte geleceğin kadın liderleri programı “She Lab” başlıyor

HANDAN SEMA CEYLAN

“Bu Dünya Değişecekse Kadınlarla Değişecek” sloganıyla başlayan Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı- She Lab’ın detayları İstanbul’da düzenlenen törenle paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Boyner Grup’un başlattığı yeni girişim genç kadınları güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı – She Lab", genç kadınlara sürdürülebilirlik alanında liderlik eğitimi sağlayacak. Cannes Film Festivali’nde ve Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan başarılı oyuncu Merve Dizdar’ın gönüllü olarak desteklediği She Lab, ilk yılında üç dönem boyunca yaklaşık 250 genç kadına liderlik eğitimi vererek onları sürdürülebilirlik girişimlerinde liderlik etmek için gereken becerilerle donatmaya hazırlanıyor.

Projenin detaylarını UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve oyuncu Merve Dizdar paylaştı.

Kadınların mücadelesine dikkat çeken UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, toplantıda yaptığı konuşmada “Kimsenin bize eşitlik vermesini beklemiyoruz. Onu almaya hazırız. Bu mücadelede Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve oyuncu Merve Dizdar’a teşekkür ediyorum. Çünkü lider kadınlarla birlikte bu işi başaracağız. 32 yıldır UNDP’de çalışıyorum. Kısa bir süre sonraemekli olacağım. Bu süreçte de zorluklarla elbette karşılaştım. Bulunduğum yere rağmen görünmezdim. Israrla kendimi tanıttım ve duvarları yıktım. Şimdi genç kadınlar için de bu adımı atıyoruz. Türkiye bu alanda önemli işler başarıyor. Geçtiğimiz günlerde askeri okullarda kadınların başarısını hep birlikte gördük. Ancak yapılması gereken çok şeyler de var. Eğitim programımızla genç kadınların önünü açmak istiyoruz. Eşitlik sadece doğru bir şey değil, eşitlik sadece iyi bir şey değil. Eşitlik akıllıca bir şey. Hem dünya için hem Türkiye için. Ancak kadınların da iş gücüne katılması ile ülkeler gelirlerini artırır” diye konuştu.

“MODASI GEÇMEYEN TEK KAVRAM: İYİLİK”

“Modası geçmeyen tek kavram ‘iyilik’tir” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner,şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde birçok zorluk ve engelle karşı karşıyayız. Ancak tüm karanlığa rağmen yüzümüzü umuda çeviriyoruz. Geçtiğimiz ay yaşadıklarımız hepimizin hafızasına kazındı. Masum kadınlar katledildi. Bu olumsuzluklara rağmen daha adil bir toplum için çalışmaya kararlıyız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılan her adımın sadece kadınların değil tüm toplumun geleceğini şekillendireceğini biliyoruz. Çözümün parçası olmayanların da sorunun parçası olmaya devam edeceğine inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden sürekli çabalıyoruz.”

Boyner, "Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 34,1; bu durum ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir engel teşkil ediyor. She Lab ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunarak daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz. Projemiz sadece Türkiye için değil, UNDP sayesinde dünyaya örnek olacak" şeklinde konuştu.

“Cam duvarları, cam tavanları genç kadınlar için kıracağız”

Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak yer alan Merve Dizdar, cam duvarlar ve cam tavanla çevrilmiş genç bir kadını oynuyor. Ancak “Bu dünya değişecekse kadınlarla değişecek” mesajının altını çiziyor ve cam duvarları kırıyor. Tanıtım filminin izlenmesinin ardından görüşlerini paylaşan oyuncu Merve Dizdar, kadınları güçlendirmenin ve toplumdaki seslerini yükseltmenin her zaman kendisi için bir mücadele alını olduğunu söyledi. Dizdar, “She Lab projesinin bir parçası olmak bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Cam duvarları, cam tavanları genç kadınlar için kıracağız. Bir kadın olarak, genç kadınların cesaretlerini bulmalarına, potansiyellerini açığa çıkarmalarına, kendilerine inanmalarına ve hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım” diye konuştu.

Lisansın son iki yılındaki ve lisansüstündeki genç kadınlar faydalanacak

She Lab, sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitim sunarak, liderlik becerilerini geliştirmeye ve proje üretmeye teşvik edecek. Program, üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıflar ile lisansüstü eğitim gören öğrencileri bu alanda güçlendirmeyi amaçlıyor. Projede her 3 aylık eğitim döneminde kişisel gelişim, sürdürülebilirlik hedefleri ve liderlik üzerine dersler yer alacak. Ayrıca katılımcılar mentorluk, stajlar ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanacaklar. İlk etapta 70 genç kadının yararlanacağı projede toplamda 250 genç kadın eğitim almış olacak.