Sürmene’nin 60 yıllık lezzet mirası Yılmaz Pide

Trabzon’un Sürmene ilçesinde her sabah henüz gün doğmadan taş fırının kapakları aralanıyor. İçeri yayılan sıcaklık, sadece bir işletmenin değil, nesillerdir süren bir aile hikâyesinin başlangıcını simgeliyor. Yılmaz Pide’nin sahibi Savaş Virdil, işte bu sıcaklığın içinde büyümüş, ustalığını ateşin başında öğrenmiş bir esnaf.

Çocukluk yıllarından bugüne mesleğinin her aşamasını yaşayan Virdil, “Babamın mirasını devam ettiriyorum ve yarım asırdan fazladır bu sektörün içindeyim. Bu işin içinde büyüdük ve bu mesleğe gönlümüzü verdik. 60 yıldır sadece pide yapıyorum” diyor. Çıraklıktan ustalığa, fırının başından işin başına uzanan bir yolculukta asla kaliteden taviz vermemiş. Hamuru, peyniri, hatta hazırlanan pidenin kesiminde bile babasının öğrettiği disiplinle yoğrulmuş.

Coğrafi İşaretli Sürmene Pidesi

Sürmene Pidesinin yörenin iklimini, kültürünü taşıyan bir lezzet olduğunu söyleyen Savaş Virdil, “ Sürmene Pidesi, sadece bir yiyecek değil, bölgenin doğasını ve karakterini yansıtan bir lezzet. Hamurundaki suyu, tereyağındaki yayla kokusu, taş fırının ateşindeki geleneksel dokunuşu ile adeta Sürmene’yi anlatıyor. Yani pidemiz, hamurundan suyuna, yaylasının yağından taş fırınında pişirilmesine kadar her adımı yöreseldir. Bu pideyi yiyen aslında Sürmene’nin kendisini tadıyor” diye konuşuyor.

Bugün coğrafi işaretle tescillenmiş olan Yılmaz Pidenin ticari hayatına sadece üç masayla başladığını anlatan Virdil, şöyle konuştu.

“İşimize Eski Pazar mevkiinde, yalnızca 3 masanın sığdığı 40 metrekarelik küçük bir dükkânda başladık. O yıllarda babamızın gözetiminde kardeşimle birlikte çalışamaya başladık. Babamız da desteğiyle her gün biraz daha büyüdük. Babamızın vefatından sonra işimize onun yolundan giderek sahip çıktık. 3 masa ile başlayan yolculuğumuzu bugün 300 masa, iki şube 540 metrekarelik modern bir işletmede, 28 çalışanla sürdürüyoruz. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu büyüme asla şans değil; emek, disiplin ve güvenden doğan bir başarının sonucudur” dedi.

Kaliteden taviz yok. Her lezzet bir imza

Yılmaz Pide için kalitenin bir tercih değil, bir ilke olduğunu ifade eden Savaş Virdil, imalatta kullanılan et, tereyağı, peynir ve diğer tüm ürünlerin bölgenin doğal kaynaklarından özenle seçildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Etimiz, peynirimiz, tereyağımız. Hepsi bölgemizin doğal ve organik ürünleri. Babamızın bize öğrettiği gibi yaparız. Pidede kullandığımız peyniri bile kendimiz yapıyoruz. Pidemizde kullandığımız peyniri 3 ay önceden tuzlayıp samura ederek hazırlıyorum. Zeytin nasıl işleniyorsa ben de peyniri öyle işliyorum. Peynir bir lezzetin temelidir.”

Tüm yatırımlar ve hizmet Sürmene’ye

Yılmaz Pide, tüm yatırımlarını Sürmene’de yaparak hem yerel ekonomiye katkı sağladığını hem de bölgenin gastronomi kültürünü güçlendirdiğini söyleyen Virdil, “ Sürmene’de iki şubemiz ve çalışanlarımızla bölgemizin tanıtımına ve kalkınmasına imkânlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Sürmene’de turizminin etkisini en çok hisseden işletmelerden birisiyiz. Yılmaz Pide, yaz aylarında yoğun bir kalabalığı ağırlıyor. Ancak kış aylarındaki sakinlik zaman zaman zorlayıcı bir süreç yaratıyor. Yani yaz aylarında bin kişiye hizmet verirken bu kışın 200 kişiye hizmet veriyoruz. Aradaki boşluk sıkıntılı bir süreç oluyor. Bu nedenle bölgemizde turizmin kışın da canlanmasını bekliyoruz.” Diye konuştu.