SushiCo, Bursa’da ikinci şubesini açtı

EKONOMİ (BURSA) - Uzak Doğu lezzetlerini 1997 yılından bu yana sevenleriyle buluşturan Türkiye'de Uzak Doğu mutfağının öncüsü SushiCo, Bursa restoranlarına ikincisi ekledi. Şubeleşme stratejisinde hızlı adımlarla ilerleyen restoran zincirinin Bursa Özlüce’deki ikinci şubesi, Çin, Kore, Japon ve Thai mutfağından yemeklerin yer aldığı geniş bir menü ile hizmet veriyor. SushiCo yetkilileri dün Bursalı basın mensuplarıyla bir araya gelerek markanın gelecek vizyonuyla ilgili bilgiler verdi.

Çin, Japon ve Thai lezzetlerini kapsayan zengin menüsüyle dikkat çeken SushiCo, özel Sushi Roll'ları, Zencefil Soslu Çıtır Tavuk, Çıtır Patlıcanlı Dana Eti gibi lezzetleri müşterileriyle buluşturuyor. İstanbul'dan Antalya'ya, İzmir'den Ankara'ya ve uluslararası alanda Üsküp, Girne, Priştine gibi şehirlere kadar geniş bir coğrafyada hizmet veren SushiCo, pek çok noktada Uzakdoğu mutfağının örneklerini sunuyor.