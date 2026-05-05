Susona Bodrum’a küresel ölçekte sürdürülebilirlik ödülü

Hilton Worldwide tarafından sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanında fark yaratan otelleri onurlandırmak amacıyla hayata geçirilen Travel with Purpose Awards Ödülleri’nde LXR – Global kategorisinin kazanını, Susona Bodrum oldu. Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts, sürdürülebilirlik konusundaki başarılı uygulamalarıyla uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.

Hilton’un küresel sürdürülebilirlik stratejisi olan Travel with Purpose doğrultusunda verilen bu ödüller; çevresel sorumluluk, toplumsal katkı ve sürdürülebilir operasyon alanlarında örnek uygulamalar geliştiren otelleri ödüllendiriyor.

Ege’nin rafine yaşam tarzını doğayla uyum içinde yeniden tanımlayan Susona Bodrum, sürdürülebilirliği lüks deneyimin merkezine yerleştiren yaklaşımıyla, dünya genelindeki Hilton otelleri arasında fark yaratarak, bu prestijli ödüle layık görüldü.

Lüks deneyim çevresel ve toplumsal sorumlulukla buluşuyor

Travel with Purpose Ödülleri’nde LXR - Global kategorisinin kazananı olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Susona Bodrum Genel Müdürü Volkan Amaç konuyla ilgili açıklamasında “Susona Bodrum’da kullandığımız elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Elektrikli araç transferleri ve tesis içi elektrikli şarj istasyonları, güneş enerjisi ve ısı pompası ile hibrit sıcak su üretimi, deniz suyundan kullanma suyu üretimi ile atık suların arıtılarak çevre sulamada kullanılması gibi öncü sürdürülebilir uygulamalarla lüks deneyimi çevresel ve toplumsal sorumlulukla buluşturuyoruz. Ayrıca Yeşil Yıldız, Sıfır Atık, I REC, Sürdürülebilir Turizm, Sıfır Atık ve Mavi Bayrak gibi birçok sürdürülebilirlik sertifikasına gururla sahibiz. Cam şişelerden dijital anahtarlara kadar her detayda sürdürülebilirliği ilke ediniyor, yerel üreticilerle kurduğu iş birlikleri ve toplumsal fayda projeleriyle Travel with Purpose vizyonunu bütüncül bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu ödül, misafirlerimize sunduğumuz eşsiz deneyimi, çevresel ve toplumsal duyarlılıkla birleştirme yolundaki kararlılığımızın en güçlü göstergesi oldu.” dedi.

Sürdürülebilir lüksün güçlü bir ifadesi

Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, doğayla uyumlu mimarisi, yerel üreticileri destekleyen gastronomi yaklaşımı ve çevresel duyarlılığı merkezine alan operasyonel süreçleriyle, sürdürülebilir lüks konaklama anlayışının global ölçekteki en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Susona Bodrum’da sürdürülebilirlik, lüks konaklama deneyiminin temel bir parçası haline getiriliyor.