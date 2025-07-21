Susona Bodrum’un yeni Genel Müdürü Volkan Amaç oldu

Lüks otel yönetimi alanında gösterdiği istikrarlı başarılarla öne çıkan Volkan Amaç, misafir memnuniyeti, finansal performans, ekip yönetimi ve kriz anlarında sergilediği stratejik liderlik anlayışıyla fark yaratıyor. Hilton bünyesinde farklı kıtalarda üst düzey pozisyonlarda görev alan Amaç, son olarak Hilton Kiev’in Genel Müdürü olarak otelin pazar liderliğine yükselmesinde kilit rol oynadı.

Uluslararası kariyeri boyunca özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'daki prestijli otellerde edindiği deneyimle öne çıkan Volkan Amaç; Hilton Kiev'deki başarılı yönetiminin öncesinde, Rotana Fujairah Resort (Birleşik Arap Emirlikleri), Hilton Fort Lauderdale Beach Resort (ABD), Hilton Ankara ve Hilton Fort Lauderdale Airport Hotel gibi farklı otellerde ve coğrafyalarda yöneticilik yaptı.

Özellikle yiyecek-içecek (F&B) operasyonlarındaki uzmanlığıyla öne çıkan Volkan Amaç, Hilton Kiev’de görev yaptığı dönemde otelin bu alandaki performansını bölgesel liderliğe taşıdı. Konuk memnuniyetinde %90’ın üzerinde skorlar elde eden otel, onun liderliğinde açılan ve şehrin en beğenilen gastronomi noktalarından biri haline gelen H Terrace ile marka değerini ve gastronomik kimliğini önemli ölçüde güçlendirdi.

Amaç, sadece operasyonel başarılarla değil, aynı zamanda pazarlama, konsept geliştirme ve gelir artırma stratejilerindeki yetkinliğiyle de fark yarattı. Farklı pazarlarda otel açılışları, ekip yapılanması ve menü geliştirme gibi süreçlerde aktif rol üstlenerek, yüksek profilli misafir deneyimleri sunan ve uluslararası ödüller kazanan projelere imza attı. Bu kapsamlı yaklaşımı sayesinde Hilton’un global ölçekte güven duyduğu yöneticiler arasında yer aldı.

Volkan Amaç’ın liderliğinde Susona Bodrum, Ege’nin yalın şıklığını ve doğal zarafetini yansıtan sofistike atmosferiyle yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz’in en özel tatil destinasyonlarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Torba Koyu’nun doğayla iç içe dünyasında yer alan otel, LXR Hotels & Resorts’un global vizyonunu, kişiselleştirilmiş lüks konaklama anlayışıyla birleştirerek Amaç’ın yenilikçi ve yüksek standartlı yönetimiyle yeni bir seviyeye taşınıyor.

Susona Bodrum, bu yeni dönemde de lüksün sadelikle buluştuğu, doğayla iç içe ama hizmette ayrıcalıklı deneyimler sunan anlayışını sürdürürken, Volkan Amaç’ın rehberliğinde hem ulusal hem de uluslararası alanda etkisini artırmayı hedefliyor.