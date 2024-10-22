Sütaş Yönetim Kurulum Başkanı Yılmaz: Günde 6,8 milyon Sütaş paketi dağılıyor, zaten halka açık gibiyiz

HANDAN SEMA CEYLAN

Pandemi sürecinde yapımında başladıkları Bingöl tesislerinde bugüne kadar 191 milyon dolar yatırıma ulaşan Sütaş, geçen yıl bölgedeki sözleşmeli yem bitkisi ürettirdiği çiftçilere 250 milyon TL ödedi. Sütaş’ın yatırımının Bingöl’e Türkiye’nin tüm illeri arasında GSYH bakımından 35 sıra birden atlatması beklenirken, şimdiden istihdam edilen kişi sayısı 867’yi bulmuş durumda. 22 bin büyükbaş kapasiteli Bingöl tesisini bir grup basın mensubu ile gezen Sütaş’ın Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Halka açılacak mısınız?” sorusu üzerine “Sütaş’ın Türkiye’de dört büyük tesisi var. Günde 6,8 milyon paket dağıtıyoruz, zaten halka açık gibiyiz. Türkiye’deki her 10 sofradan 8’inde ürünlerimiz var” yanıtını veriyor.

Önümüzdeki yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Sütaş, süt sağladığı 25 bin ineğinin yanı sıra, 20 bin üretici aileden 800 bin ton süt tedariki yapıyor. Her 10 sofradan 8’inde Sütaş ürünleri olduğunu söyleyen firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, “Yurtiçinde Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra dördüncü tesisimizi Bingöl’de kurduk. 2020’de tesisimize hayvanlar geldi. 2021’de de ilk süt alımını gerçekleştirdik. Azerbaycan’dan Suriye’ye kadar bu coğrafyada süt ürünleri üretimi neredeyse yok. Şu anda bölgede sıkıntılar olsa da ilerde Bingöl önemli bir ihracat üssümüz olacak. Halihazırda 47 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlar arasında Japonya gibi uzak pazarlar da var. Onlara peynir altı suyu satıyoruz” diyor.

BİNGÖL 35 SIRA BİRDEN ATLAYACAK

Yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kâmil Taşçı tarafından iki yıl süren bir çalışma sonucunda hazırlanarak 2021’de kamuoyuna sunulduğunu anımsatan Yılmaz, şunları söyledi: “Hazırlanın Bölgesel Etki Analizi Raporu’na göre; yatırım sayesinde Bingöl, Türkiye’de fert başı GSYH bakımından 73. sıradaki konumundan, 2033’te 35 sıra birden yükselerek 38. sıraya gelecek. Sadece geçen sene Bingöl ve çevresinde yem bitkisi üretenlere 250 milyon TL ödeme yaptık. Bingöl’e can suyu olduk.”

“Patent ve faydalı modelde Türkiye birincisiyiz”

Patent ve faydalı model sayıları ile süt ve süt ürünleri alanında Türkiye birincisi olduklarının altını çizen Duygu Yılmaz, “Tüm gıda sektöründe de 3’üncü sıradayız. Ama ilk iki firmanın ana faaliyet kolu gıda değil. Dünya nüfusu 10 milyara ulaştığında FAO’nun verileriyle yüzde 60 daha fazla gıda üretilmesi gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge çok önemli. Merkezimizde hem üretim teknolojimizi geliştiriyoruz hem de yeni ürün tasarlıyoruz. Kendi makinelerimizi kendimiz yapıyoruz” diyor.

Tesislerin enerjisinin yüzde 88’i organik atıklardan

Duygu Yılmaz, “Üretim tesislerinin elektrik ihtiyaçlarının yüzde 88’ini organik atıklarımızdan ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile karşıladık” diyerek, şunları kaydediyor: “Bingöl’de de hem güneş tarlası yaptık hem de çatılarımızı güneş panelleri ile donattık. 2023’te kurulu güneş enerjisi kapasitemiz 11,38 MWp oldu. 2025 için enerji verimliliğimizi yüzde 25 artıracağız. Sürdürülebilir ve onarıcı tarıma yoğunlaştık. 2023’te toprağa 51 bin ton organik madde kazandırdık. Atık yönetimi konusunda da geçen yıl 337,5 ton plastik azaltımıgerçekleştirdik. Tesislerimizde bunları yaparken, tüketicilerimizin hayatına dokunmaya da devam ediyoruz. Ambalajlarımızın üzerinde sağlıklı beslenme ve bilgilendirmeye yönelik içeriklerimizin oranı yüzde 30. Global Food Safety sertifikasına sahip tedarikçi oranımız yüzde 78. Toplumumuz için de çalışıyoruz. Bugüne kadar 19 bin 510 üreticimize süt hayvancılığı eğitimi verdik. Hedefimiz 2025’te 23 bin üreticiye ulaşmak. Sürdürülebilirlik odaklı öneri sayısı da şirketimiz bünyesinde 4 bin 705’i buldu.”

Makedonya’da tesis, Pakistan’da ortaklık

Yılmaz, yurtiçinde dört farklı yerdeki üretimleri sayesinde en uzak noktaya araçla 8 saatte gidebildiklerini kaydediyor. Yılmaz “Yurtdışında Makedonya’da bir tesisimiz var. Bir de Pakistan’la önemli bir işbirliğine imza attık. Orada ortağımız var. Milk Fields markasıyla üretim yapıyorlar” bilgilerini de veriyor.