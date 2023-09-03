Suudi Arabistan’da ilk şube açıldı: Bursa Kebap Evi'nde hedef 30 şube

Bursa Kebap Evi, Orta Doğu’da İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan globale açılmaya yolculuğuna Suudi Arabistan ile devam edildiğini duyurdu.

12 yılda ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve markalarını globale taşımaya yönelik güçlü adımlar attıklarını belirten Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem Helvacı konuya ilişkin açıklamasında, “Türk iskenderini dünyanın dört bir yanına taşıma vizyonuyla sürdürdüğümüz globalleşme serüvenimizde; İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master franchise anlaşmalarıyla çok önemli yol katettik. Yurt dışında elde ettiğimiz başarılı büyüme grafiğimize Orta Doğu ile yeni bir ivme katıyoruz. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın güçlü yatırımcı Abdullah Al-Othaim ile master franchise anlaşması imzaladık. Abdullah Al Othaim Investment Company, ülkenin en büyük AVM yatırımcısı ve perakende devi olmasının yanı sıra dünya markalarının da ülkede master franchise’larını alan bir şirket. Türkiye’den Bursa Kebap Evi’ni tercih ederek ülkenin her yanında bayrağımızı dalgalandıracak olması son derece önemli. Anlaşmamız doğrultusunda yatırımcı, her şubesinde en az 5 Türk vatandaşını da istihdam edecek. Bununla birlikte yakın zamanda Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Rabwa Mall’de ilk şubemizi ülkenin ileri gelenlerinin katılımı ile açtık. Yakında zamanda Arar şehrinde Al Othaim Mall’de ikinci şubemiz ile hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Suudiler Türk iskenderini çok sevdi"

Yatırımcı Abdullah Saleh Ali Al-Othaim, "Son yıllarda Suudi Arabistan'da gıda sektörü hızla büyüyor ve halk Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de Bursa Kebap Evi'nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem beni çok etkiledi. Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında geçtiğimiz yıl Bursa Kebap Evi ile master franchise anlaşmamızı imzaladık. İlk şubemizi ise Riyad Rabwa Mall’de AVM’de açtık. Çok büyük bir ilgilyle karşı karşıya kalarak, kısa sürede hedeflediğimiz cironun 2 katına ulaştık. Çok yakın zamanda Arar şehrinde Al Othaim Mall’da ikinci şubemizi de hizmete açacağız. Yıl sonuna kadar 10 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 3 yıl içinde 30 şube açma hedefimize ise daha kısa sürede ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Bursa Kebap Evi, bu yıl sonuna kadar şube sayısını yurt içinde 125, yurt dışında ise 25’e çıkaracağını bildirdi.