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Suudi Arabistan'daki boru hattı ihalesini Tekfen Holding kazandı: 40 ayda tamamlanacak

Tekfen Holding'e bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da "Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster" boru hattı projesini EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandı.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'daki boru hattı ihalesini Tekfen Holding kazandı: 40 ayda tamamlanacak
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Tekfen Holding'den (TKFEN) yapılan açıklamaya göre, proje bedelinin yaklaşık 212 milyon ABD Doları olması öngörülüyor.

40 ayda tamamlanacak

Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu önemli ihale, Tekfen İnşaat'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve uluslararası projelerdeki konumunu pekiştirmesi açısından büyük bir adım olarak niteleniyor.

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