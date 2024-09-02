Suudi Arabistan'daki boru hattı ihalesini Tekfen Holding kazandı: 40 ayda tamamlanacak

Tekfen Holding'den (TKFEN) yapılan açıklamaya göre, proje bedelinin yaklaşık 212 milyon ABD Doları olması öngörülüyor.

40 ayda tamamlanacak

Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu önemli ihale, Tekfen İnşaat'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve uluslararası projelerdeki konumunu pekiştirmesi açısından büyük bir adım olarak niteleniyor.