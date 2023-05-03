Suudi Aramco'dan 10 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Suudi Aramco, dünyanın en büyük kullanılmayan gaz sahalarından biri olan Jafurah sahasının geliştirilmesi için Sinopec ve TotalEnergies ile 10 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşması için görüşmelerde bulunuyor.

Çinli ve Fransız enerji devleri, yakıtı sıvılaştırılmış doğal gaz olarak ihraç edecek tesislerin inşasını da içerebilecek planlar hakkında ayrı görüşmeler yapmak üzere Suudi Aramco ile birlikte çalışıyorlar.

Jafurah gaz geliştirme projesi, Suudi Aramco'nun doğusundaki 100 milyar doları aşan büyük bir yatırım projesidir. Suudi Aramco, bu projeye fon sağlamak için sermaye yatırımcıları arıyor.