Suudi petrol devi, Türk enerji şirketine ortak olmaya hazırlanıyor: Dev anlaşma masada!

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak bilinen Saudi Aramco’nun, Türkiye pazarında stratejik bir hamle için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Aramco'nun akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren GüzelEnerji ile ortaklık görüşmelerini İstanbul’da gerçekleştirilen bir ziyaretle hızlandırdığı ifade edildi. Sektör kaynaklarına göre, Aramco’nun, GüzelEnerji çatısı altında yer alan TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol markalarına da ortak olabileceği konuşuluyor.

Hisse devri ve ortaklık seçenekleri masada

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Saudi Aramco ile yürütülen temasların kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürütüyoruz" dedi. Doğan ayrıca, şirketin tamamının satışı veya tüm hisselerin devri gibi bir durumun gündemde olmadığını; belirli oranlarda ortaklık veya hisse devirleri için kapının açık olduğunu vurguladı.

Aramco’nun Türkiye planında yüzde 49 ortaklık ihtimali

Görüşmelerin ana odağında GüzelEnerji yer alırken, bu şirket çatısı altında bulunan TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol markalarının da ortaklık kapsamına dahil olabileceği ihtimali öne çıkıyor. Henüz nihai karar veya anlaşmanın olup olmadığı kesinleşmese de, edinilen kulis bilgilerine göre Aramco'nun yüzde 49'a kadar ortak olabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, sürecin detayları ve nihai ortaklık oranına ilişkin net bilgilerin önümüzdeki günlerde şekillenmesini bekliyor.

GüzelEnerji 1000’in üzerinde istasyonla sektörde dikkat çekiyor

GüzelEnerji'nin Türkiye genelindeki operasyonel gücü ise dikkat çekiyor. Şirket, Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküplük akaryakıt ve LPG depolama kapasitesi olan tesislere sahip. Ayrıca İzmir'in Çiğli ilçesinde bir madeni yağ fabrikası bulunuyor. GüzelEnerji, internet sitesindeki güncel verilerde, ülke çapında 1000'in üzerinde istasyon ağıyla akaryakıt sektöründe 4. sırada yer alıyor ve motorin pazarında yüzde 8,54, benzin pazarında ise yüzde 7,47'lik paya sahip.

Saudi Aramco'nun Türkiye pazarında bu büyüklükte bir ortaklık hamlesiyle yer alması, sektör açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve ortaklık yapısının hangi ölçekte hayata geçeceği merakla bekleniyor.