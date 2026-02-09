SUV araçlar yükselişte: Geniş hacimleri kullanıcı tercihlerinde belirleyici oluyor

İkinci el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un 1.106 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara “Araç alacak olsanız hangisini tercih edersiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %45’i SUV yanıtını verirken, %27’si sedan, %14’ü hatchback araçları tercih edeceğini belirtti. Katılımcıların %12’si kararsız olduğunu ifade ederken, %2’lik kesim ise diğer araç tiplerini tercih ettiğini aktardı.

SUV araçları tercih ettiğini belirtenlere “SUV araçları tercih etmenizde en önemli sebep nedir?” sorusu soruldu. Yanıtlarda %50 ile “geniş hacmi ve aile kullanımına uygunluğu” ilk sırada yer aldı. %24’ü yüksek sürüş pozisyonunu, %14’ü elektrikli ve hibrit seçeneklerin artmasını, %10’u yüksek performansı SUV tercihinde öne çıkan nedenler arasında gösterdi. Katılımcıların %2’si ise diğer sebepleri işaretledi.

SUV’lar kullanıcıya konfor ve güven hissi veriyor Araştırmada katılımcılara “SUV araçlar size nasıl hissettiriyor?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %31’i SUV araçlarda kendini daha konforlu, %28’i ise daha güvenli hissettiğini belirtti. %25’lik bir kesim SUV’ların günlük hayatına daha uygun olduğunu ifade ederken, %15’i SUV’ların daha prestijli hissettirdiğini aktardı.

SUV tercih etmemenin önündeki en büyük engel fiyat SUV araçları tercih etmeyen katılımcılara yöneltilen “SUV araç tercih etmeme sebebiniz nedir?” sorusunda %40 ile fiyat ilk sırada yer aldı. Katılımcıların %21’i estetik görünümü, %17’si yakıt tüketimini, %16’sı sürüş dinamiklerini, %7’si ise park etme zorluğunu SUV tercihini sınırlayan unsurlar olarak değerlendirdi.

Önümüzdeki yıllarda da SUV’lar öne çıkacak arabam.com’un araştırmasında son olarak tüm katılımcılara “Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de hangi araç tipinin öne çıkacağını düşünüyorsunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların %58’i SUV yanıtını verirken, %17’si sedan, %12’si hatchback araçların öne çıkacağını belirtti. %11’lik kesim kararsız olduğunu ifade ederken, %2 diğer seçeneğini işaretledi.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan konuyla ilgili: ‘’Gerçekleştirdiğimiz araştırmamız, SUV araçların Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü konumunu ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Katılımcıların %45’inin tercihini SUV araçlardan yana kullanacağını belirtmesi; geniş hacim ve aile kullanımına uygunluk faktörü, kullanıcı beklentilerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

Ayrıca tüketicilerin SUV araçlarda kendilerini konforlu ve güvende hissetmesi de bu segment araçların neden öne çıktığını açıkça gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda da SUV’ların öne çıkacağını düşünenlerin çoğunlukta olması, otomotiv pazarının dinamikleri açısından önemli bir gösterge. arabam.com olarak biz de kullanıcılarımızın tercihlerini yakından takip ediyor, doğru içgörülerle sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu.