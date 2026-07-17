Swedbank ikinci çeyrekte 7,2 milyar kron kar açıkladı

Yılın nisan ve haziran ayları arasındaki üç aylık mali döneminde, bankanın toplam operasyonel harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %28 oranında dik bir yükseliş göstererek 7,85 milyar kron seviyesine ulaştı. Gider bütçesindeki bu tırmanışta, organizasyonel yenilenme adımları kapsamında finansal tablolara yansıyan 860 milyon kron tutarındaki olağanüstü yeniden yapılandırma maliyetleri ana etken oldu. Aynı dönemde donuk krediler için ayrılan karşılıklar da iki katından fazla artış kaydederek 313 milyon kron seviyesine çıktı ve net kazanç marjlarını doğrudan aşağı çekti. Vergi öncesi kar ise geçen yılki 10,02 milyar kron seviyesinden 9,15 milyar kron düzeyine geriledi. Yaşanan bu dönemsel daralmaya rağmen özsermaye karlılık oranı, ilk çeyrekteki %13,3 seviyesinden %14,2'ye tırmanarak kurumun operasyonel direncini kanıtladı. Geçmişe yönelik yürütülen denetim ve soruşturma süreçlerinin yapılan resmi bir anlaşmayla tamamen kapatılması da yasal belirsizlikleri sonlandırdı.

Faiz ve ücret kalemlerinde güçlü genişleme

Maliyet kanadından gelen baskılara karşılık, bankanın toplam ana faaliyet gelirleri faiz ve komisyon bütçelerindeki canlanmayla %7 oranında genişleyerek 18,10 milyar kron seviyesine ulaştı. Kredi hacmindeki istikrarlı büyümenin katkısıyla net faiz gelirleri 11,28 milyar kron olarak gerçekleşirken, net komisyon gelirleri de %14'lük artışla 4,46 milyar kron bandına yerleşti. Kurumsal danışmanlık faaliyetlerindeki hareketlilik ve tasarruf fonlarına yönelik gerçekleşen 22 milyar kron tutarındaki net sermaye girişi, gelir tablosunun pazar dalgalanmalarına karşı güçlü kalmasını kolaylaştırıyor. Kısa vadeli nakit hareketlerinin ötesinde, öz kaynak yapısını korumayı önceliklendiren bu finansal dengeler, kurumun uzun vadeli büyüme planlarına zemin oluşturuyor.