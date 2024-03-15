Swisscom, Vodafone Italia'yı satın alıyor

Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar euro karşılığında satın alacağını açıkladı. Açıklamaya göre şirket, Vodafone Italia'yı İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştirecek.

Satın alma bedelinin yüzde 100 nakit olacağını ve tamamen borçla finanse edileceğinin belirtildiği açıklamada, “Vodafone Italia ve Fastweb, tamamlayıcı yüksek kaliteli mobil ve sabit altyapıları, yetkinlikleri ve yetenekleri bir araya getirerek, önemli büyüme fırsatlarına sahip bir pazarda lider birleşik bir meydan okuyucu yaratacak.” denildi.

2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen anlaşmanın hissedar oylaması gerektirmeyeceği de belirtildi.