Swissôtel Resort & Spa Çeşme’den sürdürülebilirlikte güçlü mesaj: Greendeks’te “A” seviyesi

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) sürdürülebilirlik alanındaki dijital platformu Greendeks, işletmelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterleri çerçevesinde sürdürülebilirlik performansını ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde sunarken, farklı sektörlerde dönüşümü hızlandırmaya devam ediyor.

Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin elde ettiği ‘A’ seviyesi skor; sürdürülebilirliğin artık işletmeler için yalnızca bir yaklaşım değil; ölçülen, yönetilen ve stratejik olarak konumlanan bir değer alanı haline geldiğini iddialı bir şekilde ortaya koyuyor. Sektörde fark yaratan bu başarı, sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması açısından güçlü bir örnek niteliği taşıyor.

Sürdürülebilirlikte ortak kararlılık vurgusu

Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin Greendeks “A” seviyesi başarısı, düzenlenen plaket takdimi ile taçlandırıldı. Gerçekleştirilen törende; Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Accor Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin bir araya geldi.

Törende, sürdürülebilirliğin yalnızca bir yaklaşım değil; ölçülebilir, yönetilebilir ve işletmelerin stratejik öncelikleri arasında yer alan bir performans alanı haline geldiği vurgulanırken, Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin elde ettiği bu başarının turizm sektöründe dönüşümü destekleyen güçlü bir örnek oluşturduğu ifade edildi.

“Sürdürülebilirlik artık ölçülebilir bir performans alanı”

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Greendeks platformu aracılığıyla işletmelerin ve talep edilmesi durumunda tüm tedarik zinciri ekosisteminin sürdürülebilirlik performanslarını bütüncül ve güvenilir bir çerçevede değerlendirmelerine katkı sunuyoruz.

Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin aldığı A seviyesi skor, sürdürülebilirliğin artık ölçülebilir ve işletmeler için somut bir performans göstergesine dönüştüğünü göstermesi açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Bu başarı, yalnızca tek bir işletmenin değil, tüm sektörün dönüşümüne ilham verecek niteliktedir. Turizm ve otelcilik sektöründe ortaya çıkan bu örnekleri çoğaltarak ve farklı sektörlere yayarak, sürdürülebilirlikte ortak bir referans noktası oluşturmayı hedefliyoruz.”

“Geleceğe değer katmak bir tercih değil, sorumluluk”

Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek ise görüşlerini şöyle paylaştı:

“Sürdürülebilirliği yalnızca bir yaklaşım değil, tüm operasyonlarımızın merkezinde konumlanan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Greendeks’te elde ettiğimiz ‘A’ seviyesi, bu yaklaşımın güçlü bir yansımasıdır.

Misafir deneyimini en üst seviyede sunarken, çevreye ve topluma duyarlı bir model geliştirmeye devam ediyor; sektörümüze ve geleceğe değer katmayı sürdürüyoruz.”

Sürdürülebilirlik yaklaşım değil, operasyonun kendisi

Greendeks değerlendirmesi; çevresel etkilerin ötesine geçerek sosyal ve kurumsal yönetişim süreçlerini de kapsayan kapsamlı bir analiz sunuyor. Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin elde ettiği “A” seviyesi, sürdürülebilirliğin yalnızca bir iletişim dili değil, operasyonel kararların merkezinde konumlandığını ortaya koyuyor.

Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin üstlendiği sürdürülebilirlik yaklaşımı enerji verimliliğinden kaynak yönetimine, çalışan refahından misafir deneyimine kadar, otelin tüm temas noktalarında hissediliyor.

Bir skordan fazlası: Geleceğe atılan imza

Greendeks “A” seviyesi, Swissôtel Resort & Spa Çeşme için mevcut performansın bir göstergesi olmanın ötesinde; aynı zamanda markanın sürdürülebilir büyüme yolculuğunda güçlü bir referans noktası.

Doğaya saygılı, topluma duyarlı ve yüksek standartlı bir deneyim anlayışıyla ilerleyen marka, Çeşme’den dünyaya uzanan hikâyesini geleceği merkeze alarak yazmaya devam ediyor.

Ölçülen performans, güven ve rekabet avantajı yaratıyor

Greendeks, ölçülebilir performans yaklaşımıyla işletmelere güven, şeffaflık ve rekabet avantajı kazandırmayı; farklı sektörlerde sürdürülebilir dönüşümün referans noktası olmayı sürdürmeyi hedefliyor.