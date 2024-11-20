SWOT Hospitality Restoranları World Culinary Awards’tan dört ödülle döndü!

Bu yıl beşincisi düzenlenen World Culinary Awards, global gastronomi sahnesindeki en iddialı restoranları bir araya getirdi. SWOT Hospitality’nin Dubai’deki gözde restoranı Asil, “Dünyanın En İyi Orta Doğu Mutfağı Restoranı 2024” ödülüne layık görülerek, Orta Doğu’nun geleneksel tatlarını modern sunumlarla birleştirdiği benzersiz konseptiyle dikkat çekti.

Türkiye'deki restoranlara 3 önemli kategoride ödül

Türkiye’deki restoranlar ise üç önemli kategoride ödül aldı:

Ava, Latin Amerika mutfağına özgü temasıyla “Türkiye’nin En İyi Temalı Restoranı 2024” seçildi. Yunan mutfağını çağdaş bir dokunuşla sunan MykOrini, “Türkiye’nin En İyi Gastronomi Deneyimi 2024” ödülünü kazanırken, su altı konseptiyle misafirlerine eşsiz bir atmosfer sunan Nemo Restaurant & Lounge, “Türkiye’nin En İyi Otel Restoranı 2024” ödülünü aldı.

SWOT Hospitality, kazandığı bu ödüllerle gastronomi sektöründe hem yerel hem de uluslararası arenada konumunu daha da güçlendirdi. Yalnızca lezzet değil, aynı zamanda unutulmaz deneyimler sunma misyonuyla hareket eden şirket, ödüllerle birlikte yenilikçi vizyonunun başarısını bir kez daha kanıtladı.