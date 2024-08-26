SYM, ithal nüveye olan bağımlılığı geriletiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da kümelenen transformatör sanayicilerine yönelik metal nüve üretimine başlayan SYM Transformatör, bir yandan kapasite sorunu yaşayan üreticilere katkı sağlarken diğer yandan nüve ithalatının geriletilmesini sağlıyor. SYM Transformatör Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Salgar, nüve tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle sektöre giriş yaptıklarını söyledi. Kendilerinden önce firmaların büyük çoğunluğunun metal nüve ihtiyaçlarını Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden karşılamaya çalıştığını ifade eden İsmail Salgar, “Bölgemizde nüve üretimi yapan bir firma yok. Dolayısıyla transformatör sanayicilerimiz mevcut hatları yetersiz kaldığında ya bölge dışı firmalara ya da Uzak Doğu’daki tedarikçilere bağımlı kalıyorlar. İthal nüveler deniz yoluyla yaklaşık 5 ay gibi sürdürülemez bir termin ile ülkemize ulaşabiliyor. Ayrıca ürünler lojistik süreçte yüksek neme maruz kaldığı için paslanarak kalitesini kaybediyor. İthal nüve kullanan transformatörcüler ciddi kalite sorunu yaşıyor. Ayrıca paslı nüveleri onarmak için ek maliyet kalemleri ortaya çıkıyor. Bu sorunları çözmek için geçtiğimiz ağustos ayında fabrika yatırımına başladık. Mayıs itibariyle de seri üretime geçtik. İthal nüve bağımlılığını azalmak için tam otomasyonlu makinelerden oluşan 3 üretim hattı ve 1 test merkezi kurduk. Toplamda 3 MV kapasiteye kadar nüve üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Kısa bir süredir sektörde olmamıza rağmen aldığımız yüksek talepler, doğru bir yatırım yaptığımız bize kanıtlıyor” dedi.

Türkiye’nin her yerine en fazla 10 gün termin sağlıyor

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 1400 metrekaresi kapalı toplamda 9000 metrekare arazi üzerinde üretim yaptıklarını kaydeden İsmail Salgar, Türkiye’deki olumsuz yatırım koşullarına rağmen sadece makine hatlarına 10 milyon TL yatırım yaptıklarını aktardı. Şuanda piyasada bir resesyon olmasına rağmen sektörün geleceğine güvendiklerini ifade eden Salgar, “Aylık olarak 180 ton silisli sac üretim kapasitemiz var. Silisli sacı, kesip, dilimleyip, dizip, testten geçirdikten sonra tedarikçimize ulaştırıyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun tedarikçilerimize en fazla 10 gün terminle hizmet sağlıyoruz. Şuanda Şanlıurfa’da kümelenen transformatör sanayicilerimizin en önemli nüve tedarikçisi konumundayız. Mersin ve Ankara’dan da talepler almaya başladık” diye konuştu.

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine nüve ihraç edecek

Orta vadede Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa pazarına ihracat ta hedeflediklerini kaydeden İsmail Salgar, şöyle devam etti: “Yurt içi pazarlardan aldığımız talepler nedeniyle ağırlıklı olarak yerli üreticilerimize yönelik üretim yapıyoruz. Ancak bir yandan da ihracat şartlarını sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Kalite belgelendirme alanında girişimlerimiz var. Şuanda tek vardiya ile çalışıyoruz. Yüzde 60 oranında atıl kapasitemiz var. Bu kapasiteyi ihracatla değerlendirip, ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı koyan firmalar arasına girmeyi hedefliyoruz. Orta Doğu ve Afrika pazarında bağlantılar kurmaya başladık. Ülkemizin konumu bu alanda bize yüksek rekabet gücü sağlıyor. Kara yolu ile hızlı termin avantajımız var.”