Systemair: Mekanların hava kalitesi performans ve verimliliği doğrudan etkiliyor!

Kapalı mekanlardaki iç hava kalitesinin performans ve verimlilik üzerinde doğrudan bir etkisi bulunuyor. Doğru dizayn edilmiş ve doğru kullanılan havalandırma sistemleri ile ortam sıcaklığının yanı sıra optimal seviyide hava kalitesi elde edebilmek mümkün. Systemair Türkiye Satış Direktörü Şahin Büyükkaya, mekanların hava kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak temel önlemleri ve doğru havalandırma sistemlerinin kullanımının kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

Kapalı mekanlarda iç hava ölçümleri sürekli yapılmalı!

Ev ortamındaki iç hava kalitesinin kontrol altında tutulması genellikle daha kolayken, iş yerleri ve endüstriyel tesislerde bu durum daha karmaşık hale geliyor. Büyükkaya, sağlıklı bir hava kalitesi için oksijen yoğunluğu düşük havanın dışarı atılması ve yerine taze, oksijen açısından zengin havanın verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu sürecin en doğru şekilde yönetilmesi için iç hava kalitesinin sürekli ölçülmesi ve bu ölçüm değerlerine göre ısı geri kazanım ünitesine sahip bir havalandırma sistemi ile mahal havalandırmasının yapılması gerektiğini belirtti.Doğru dizayn edilmiş havalandırma sistemleri, iç mekana yeterli miktarda taze hava sağlayarak ortam hava kalitesini optimal seviyede tutabileceğini ifade etti.

İç hava kalitesi uzun vadeli başarı için hayati önemde

Hem çalışanın beden ve ruh sağlığı hem de maksimum verimli çalışma ortamı için iç alan hava kalitesini sağlamanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Büyükkaya, “Havalandırma sistemlerinin maksimum fayda ile çalışması için yeterli taze havanın sağlanması ve kullanılan havalandırma sisteminin gerekli standartlara uygun şekilde filtasyon sistemlerine sahip olması gerektiğini belirtti.İç ortam konforu için mekanın ısıtma, soğutma ve nem ihtiyacının doğru hesaplanması ve bu ihtiyaçlara uygun cihazların seçilmesi gerek. Havalandırma sistemleri ,ısı geri kazanım sistemi ve yüksek verimli fan-motor uygulamaları ile maksimum verimlilikte çalıştırılabilir.Ayrıca otomasyon sistem entegrasyonu da gerekli iç hava kalitesi için havalandırma sistemlerinin verimliliğini artıran önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.” diyerek mekanların hava kalitesinin ve havalandırma sistem verimliliğinin yalnızca çalışan sağlığı ve yaşam kalitesi için değil, işletmelerin uzun vadeli başarısı için de hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Kayıp ve kaçağa dikkat!

Büyükkaya, işletmelerde çalışan sağlığını korumak ve hava kalitesini artırmak için iki temel kriterin olduğunu belirtti. Büyükkaya’ya göre bunlardan ilki, mekan için gerekli taze hava miktarının doğru hesaplanması ve uygun yöntemlerle iç ortama verilmesi. İkincisi ise havalandırma sistemlerinin maksimum enerji verimliliği ile çalıştırılması. Bu noktada, işletmelerdeki havalandırma sistemlerinde kayıp ve kaçakların önlenmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkaya, dışarıya atılan egzoz havasından maksimum ısı geri kazanımının sağlanmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.