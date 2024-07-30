Systemair Türkiye, İSO İkinci 500 Listesi’nde

Yaşam alanları için taze hava sağlama misyonuyla çalışmalarını sürdürürken gerçekleştirdiği yatırımlarla sektörüne de öncülük eden Systemair Türkiye, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre İSO İkinci 500 Listesi’ne girmeye hak kazandı. Şirket, üretimden net satışlar verisiyle listeye 409’uncu sıradan giriş yaptı.

Başarının sırrı mükemmeliyetçi yaklaşım ve yüksek kalite hizmetleri

İstanbul Sanayi Odası tarafından özenle yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan büyük sanayi kuruluşları listesine girmenin kendileri açısından gurur verici olduğunu belirten Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilk kez yer almak, gösterdiğimiz çabaların karşılığını almak adına bizi çok mutlu etti. 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan global bir şirketin Türkiye iştiraki olarak bu listeye girebilmek, bizim için çok değerli. Bu değerli listeye adımızı yazdırarak grubumuzun uluslararası alanda gösterdiği başarılarına ülkemizde bir yenisini eklemenin ve bu sayede faaliyetlerimizin başarısını tescillemenin mutluluğu içerisindeyiz. İSO İkinci 500 Listesi’ne girmeyi, iş süreçlerimizdeki mükemmeliyetçi yaklaşımımızın ve müşterilerimize sağladığımız yüksek kaliteli hizmetlerin bir yansıması olarak görüyoruz” dedi.

Yeni hedef İSO İlk 500 Listesi

Systemair Türkiye’nin 2021 yılında listeye girmeyi hedefleri arasına aldığını ve bunu da iki yıl gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiğini söyleyen Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'deki üretimimizi ve satış hacmimizi önemli oranda artırarak bu listeye dahil olmak, hem çalışanlarımızın özverili çalışmalarının hem de stratejik planlamamızın doğru bir şekilde ilerlediğinin de bir göstergesi. Kendi hedeflerimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi görmek ve bu prestijli listede yer almak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Aynı zamanda Systemair Grup’un 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bir yılda elde ettiğimiz bu anlamlı başarı, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor. Enerji verimlii, sürdürülebilir ve inovasyon odaklı çözümler geliştirerek hem ülkemize hem de küresel pazara değer katmaya devam edeceğiz. Amacımız, İSO İkinci 500 Listesi’ndeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve ilerleyen yıllarda İSO İlk 500 Listesi’nde yer almak. Bu başarı, aynı zamanda müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla olan güçlü bağlarımızın da bir kanıtı. Birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”