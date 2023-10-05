Systemair'den iklimlendirmeye yenilikçi çözümler

Systemair VRF sistemleri, çoklu iç ünite ve dış ünite kombinasyonlarından oluşan bir yapıyla esnek bir çözüm sunarak daha fazla kontrol, tasarruf ve konfor sağlama potansiyeli yaratıyor. Değişken debiye sahip bir soğutucu gaz kullanarak çalışan VRF sistemleri, her bir iç ünitenin bağımsız olarak ısıtma veya soğutma yapmasını sağlıyor. Böylelikle farklı alanların kendine özgü iklimlendirme ihtiyaçlarına özelleştirilmiş çözüm üretiyor.

Hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri ürün gamına eklemeye devam ediyor

Soğutma sistemlerinde pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini belirten Systemair Türkiye Satış ve Servisten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Gündüz, “Systemair olarak uzun yıllardır klima santrali alanında olan liderliğimizi soğutma sistemlerine de taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönem yeniden yapılandırmaya başladığımız bayi ağımız bugün Ankara’dan Gaziantep’e, İstanbul’dan Kuzey Kıbrıs’a uzanan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Yeni satış organizasyonumuzla birlikte hedeflerimizi her yıl katlayarak VRF sistemlerinde pazar payımızı büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede ürün gamımıza yeni teknolojiler eklemeye devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ve yüksek verimli VRF çözümleri sunuyor

Enerji verimliliği konusunun günümüzde giderek artan bir öneme sahip olduğunu ifade eden Gündüz, “Yeni nesil V8 Serisi VRF sistemlerimiz gereksiz enerji tüketimini minimize ederken aynı zamanda yüksek verimlilik seviyelerine olanak tanıyor. Bu da Systemair olarak çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir seçenek sunmamıza yardımcı oluyor.V8 serisinde tüm elektronik bileşenler özel olarak tasarlanmış mikro kanallı soğutucu sayesinde 10 kat daha verimli soğutuluyor ve bu da sistemin kararlı çalışmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Güçlü teknolojisi sayesinde sistemin verimliliğini artırarak kurulum maliyetlerini düşürüyor

Yeni nesil Systemair V8 Serisi VRF sistemlerinin sahip olduğu iletişim çipi Hyperlink’in yanlış bağlantıyı neredeyse imkansız hale getirdiğine dikkat çeken Gündüz, sözlerine şöyle devam etti: “İç ünitede bir sorun gerçekleştiğinde, arızalı iç ünite ek bir iletişim kablosuyla basitçe dış üniteye bağlanabiliyor. Bu sayede iç ünite arızası durumunda tüm sistemin kontrolünü gerektirmeden müdahaleyi ve bakımı uygun hale getiriyor. Sistem bunun yanı sıra güç kesintisi esnasında normal çalışmasını etkilemeden iletişim kabloları aracılığıyla güç kaynağı sağlayabiliyor. Bu yeni teknolojisi sayesinde verimliliğini artırdığımız sistemin kurulum maliyetlerini düşürecek şekilde yeniden dizayn edip pazara sunuyoruz. Teknolojik gelişmeleri güçlü mühendislik altyapımız ile birleştirerek oluşturduğumuz fark, bizi hep bir adım önde tutuyor.”

Systemair Türkiye, yeni nesil V8 Serisi VRF sistemlerini 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ISK-SODEX ISTANBUL fuarında ilk defa müşterileri ile buluşturacak.