TAB Gıda, 2025’in üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini dijital dönüşüm ve marka ekosistemiyle sürdürdü

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, 2025 yılının üçüncü çeyreğini de güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Sistem genelindeki satışlar, kendi işletmeleri ve franchise restoranları dâhil olmak üzere, %49 artışla 17,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

TAB Gıda, üçüncü çeyrekte reel olarak %15 ciro artışı kaydederken, FAVÖK reel olarak %11 yükselerek 2,7 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı %22,3 seviyesinde gerçekleşerek şirketin kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha teyit etti. Net kâr ise reel olarak %31 artışla 944 milyon TL oldu.

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2025’in üçüncü çeyreğinde de operasyonel gücümüz, ölçek avantajımız ve yenilikçi ürün stratejilerimizle büyüme ivmemizi koruduk. Bu dönemde 76 yeni restoran açarak yılın geride kalan dokuz aylık dönemindeki toplam restoran açılış sayısını 165’e çıkardık. Böylece toplam restoran sayımız 1.975’e ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı %44 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyelerden birine çıktı. Güçlü bilanço yapımızı ve nakit pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Finansal borcumuzun yok denecek seviyede olması, büyüme stratejilerimizi güvenle sürdürmemize imkân tanıyor.”

TAB Gıda Co-CEO’su Sinan Ünal: Dijital dönüşüm yatırımlarımız, büyümemizin itici gücü olmaya devam ediyor

TAB Gıda Co-CEO’su Sinan Ünal üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi, “Üçüncü çeyrekte toplam fiş sayımız %23 artışla 66,6 milyona ulaştı. Değer odaklı menülerimiz müşteri trafiğini desteklerken, premium ürünlerimiz ve kampanyalarımız ortalama sipariş tutarımızı artırdı. Özellikle marka iş birliklerimiz ve oyuncak kampanyalarımızın desteğiyle çocuk menüsü satışlarında %80 artış sağlayarak müşterilerimizden büyük ilgi gördük. Dijital satışlarımızın toplam satışlardaki payı %48 seviyesine ulaştı. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız toplam 2.400’e yakın self-servis sipariş ekranları müşteri deneyimini iyileştirirken, sipariş başına harcamaları artırmaya devam ediyor. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarındaki güçlü performans, kârlılığımıza önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.”

TAB Gıda Co-CEO’su Gökhan Asok: Güçlü marka ekosistemimiz, sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturuyor

TAB Gıda Co-CEO’su Gökhan Asok, “TAB Gıda olarak 2025’in üçüncü çeyreğinde de büyümemizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürdük. İnsan kaynağımız, franchise iş ortaklarımız

ve yatırımcılarımızla birlikte oluşturduğumuz güçlü ekosistem, başarımızın en önemli temeli. Genç kitlelerle dijital platformlarda, ailelerle sahada güçlü bağlar kurmaya devam ediyoruz. Yalnızca bu yıl 22 festivalde yer alarak markalarımızı milyonlarca tüketiciyle buluşturduk. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda hem yeni restoran açılışlarıyla hem de mevcut müşteri tabanımızda ziyaret sıklığını artırmaya yönelik çalışmalarımızla büyümemizi pekiştiriyoruz. TAB Gıda’yı daha güçlü bir geleceğe taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.