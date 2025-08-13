TAB Gıda, güçlü büyümesini sürdürdü ve restoran açılış hedefini yükseltti!

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, 2025 yılının ikinci çeyreğini finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla tamamladı. Sistem genelindeki satışlar hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dâhil olmak üzere %47 artışla 15,8 milyar TL’ye ulaştı.

TAB Gıda, 2025’in ikinci çeyreğinde %9,3 oranında ciro artışı kaydederken, FAVÖK %4,1 yükselerek 2,5 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı %23 seviyesinde gerçekleşerek şirketin kârlı büyüme stratejisini ve operasyonel disiplinini bir kez daha ortaya koydu. Net kâr ise %9,3 artışla 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

"İkinci çeyrekte 58 yeni restoran açarak yılın ilk yarısındaki toplam açılış sayısını 89’a çıkardık"

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2025’in ikinci çeyreğinde operasyonel gücümüz, ölçek avantajımız ve yenilikçi ürün stratejilerimizle büyüme ivmemizi koruduk. İkinci çeyrekte 58 yeni restoran açarak yılın ilk yarısındaki toplam açılış sayısını 89’a çıkardık. Böylece toplam restoran sayımız 1.906’ya ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı %46 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyeye çıktı. Pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla 2025 yılı restoran açılış hedefimizi 180’den 250–300 aralığına yükselttik. Güçlü bilanço yapımızı ve nakit pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Finansal borcumuzun yok denecek seviyede olması, büyüme stratejilerimizi güvenle sürdürmemize imkân tanıyor.”

"2025’in ikinci çeyreğinde toplam işlem sayımız %15 artışla 66 milyona ulaştı"

TAB Gıda Co-CEO’su Sinan Ünal ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmede şunları ifade etti:

“2025’in ikinci çeyreğinde toplam işlem sayımız %15 artışla 66 milyona ulaştı. Müşterilerimizin ekonomik menülerimize gösterdiği yoğun ilgi yanında, premium ürünlerimiz ve yeni lansmanlarımız ortalama sipariş tutarının artmasına katkı sağladı. Popeyes’teki soslu kanatlar, Usta Dönerci’deki kâse menüler ve tüm markalarımızdaki soğuk içecek serileri kısa sürede büyük beğeni topladı. Dijital satışlarımız, ikinci çeyrekte toplam satışlarımızın %48’ini oluşturdu. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız 2.000’in üzerindeki self-servis sipariş ekranıyla hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de sipariş başına harcamaları artırıyoruz. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarımızın hızlı büyümesi kârlılığımıza önemli katkı sağlamaya devam ediyor.”

"Aynı kararlılıkla çalışarak TAB Gıda’yı daha güçlü bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz"

TAB Gıda Co-CEO’su Gökhan Asok ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“TAB Gıda olarak her zaman olduğu gibi 2025’in ikinci çeyreğindeki başarılarımızı da başta insan kaynağımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza borçluyuz. Yılın geri kalanında stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek, dijitalleşme yatırımlarımızı ve müşteri odaklı yeniliklerimizi artırmayı sürdüreceğiz. Operasyonel verimliliği ve kârlılığı destekleyen uygulamalara öncelik verirken, yeni açılışlarla ve mevcut müşteri tabanımızda ziyaret sıklığını artırarak büyümemizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu başarılı çeyreği, franchise iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımıza güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak TAB Gıda’yı daha güçlü bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.”