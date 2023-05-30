TAB Gıda, halka arz oluyor

TAB Gıda, halka arz çerçevesinde izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. TAB Gıda, halk arz için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi.

Şirket tarafından yayınlanan izahnamede, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanan B grubu payların nominal değeri 46 milyon 483 bin 400 TL olup, bu payların Şirket’in halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesine oranının yüzde 18,5 olacağı açıklandı.

3 bine yakın restoranıyla dünyanın en büyük 4’üncü restoran operatörlerinden biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren TAB Gıda, Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan’da bin 500’e yakın restoranıyla hizmet veriyor.