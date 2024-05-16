TAB Gıda'ya uluslararası yenilenebilir enerji sertifakası

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda sürdürülebilir gıda sisteminin gelişmesi için çalışan TAB Gıda, grup şirketi ATP’nin GreenX platformu aracılığıyla 254 cadde restoranının tüketimini yeşil enerjiye dönüştürerek I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri olan TAB Gıda, kurduğu benzersiz gıda ekosistemi sayesinde restoran ağını her geçen gün genişletiyor. Dijitalleşme çalışmalarıyla müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam etmenin yanında hayata geçirdiği uygulamalarla da sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü güçlendirmeyi sürdürüyor.

TAB Gıda, hayata geçirdiği uygulamalarla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartarak büyümesini sürdürürken, yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir adım daha attı.

TAB Gıda, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 254 cadde restoranının 2023 yılı elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan temin edildiğini belgeleyen uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) aldı. TAB Gıda, Türkiye'nin ilk dijital yeşil enerji ticaret platformu olan grup şirketi ATP’nin GreenX platformu aracılığıyla restoranlarının elektrik tüketimini yeşil enerjiye dönüştürerek, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası, üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemektedir. Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulmuştur.

TAB Gıda Hakkında

Türkiye’nin lider restoran operatörü TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Subway markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibidir. TAB Gıda bünyesinde Burger King 1995 yılında, Sbarro 2006 yılında, Popeyes markası ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda, 2010 yılında yine dünyaca ünlü restoran markalarından Arby's'i bünyesine katmış, ardından 2013 yılında Usta Dönerci’yi, 2019 yılında da Usta Pideci’yi yaratmış, 2022 yılında ise Subway’i bünyesine katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 750’den fazla Burger King restoranı, 120’den fazla Sbarro, 300’ü aşkın Popeyes, 120’den fazla Arby’s, 100’den fazla Subway, 150'den fazla Usta Dönerci ve 40'tan fazla Usta Pideci restoranı bulunmaktadır.