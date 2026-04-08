TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'na sponsor oldu

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı ile 2025-2026 sezonunun kalanını ve 2026-2027 sezonunun tamamını kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nın sahadaki yolculuğuna eşlik edecek.

İşbirliğiyle TAG'ın basketbol atmosferinde taraftarlarla bağını güçlendirmesi, sporu ve gençleri destekleyen çalışmalarını sürdürmesi ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

“Spora ve gençliğe desteğimiz sürecek”

TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“TAG olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerin ve sporun yanında durmayı, bu desteği geleceğe taşımayı kararlılıkla sürdürüyoruz.1914 yılında kurulan Darüşşafaka Spor Kulübü, her çocuğa eşit imkânlar sunma anlayışıyla sporda da fırsat eşitliğini savunarak uzun yıllardır amatör sporculara gelişim imkânı tanımakta; özgüvenli, çağdaş ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektedir. Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı’nın sahadaki her başarısının, geleceğe umutla bakan gençlerin hikâyesine katkı sağladığına inanıyoruz. Bu yolculukta onların yanında olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.”