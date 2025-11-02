TAG: Siber güvenlik tehdit edilmemeli!

  1. Ekonomim
Türkiye’nin önemli mobilite platformu Martı’nın yenilikçi ulaşım hizmeti TAG, ülke ekonomisine katkı sağlayan, teknolojisini ve bilgi güvenliği altyapısını tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştiren bir ulaşım hizmeti olarak büyümesini sürdürüyor.

TAG, ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan, Türkiye'nin dijital güvenliğini önceliklendiren ve rekabetçi bir pazar yapısına katkı sunan milli bir alternatif olarak konumlanıyor.

Batı sermayesinin, Avrupa’dan sonra Türkiye'nin kent ulaşım sistemleri ve vatandaş verilerine yönelik artan ilgisi dikkat çekiyor. Oysa Türkiye’nin New York Borsası’na doğrudan kote ilk ve tek şirketi olan Martı, halka açık yapısıyla küresel yatırımı Türkiye’ye getirirken; bu yatırımı yerli mühendisliğe, teknoloji geliştirmeye ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönlendirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG’ın büyüme yolculuğunu şu sözlerle dile getiriyor:

“Her ülkenin kendi ulaşım sistemleri vardır; Rusya’nın Yandex’i, Çin’in Didi’si, Endonezya’nın Gojek’i, Singapur’un Grab’i ve Hindistan’ın Ola’sı gibi... Biz de ülkemizin mühendisleriyle, Türkiye’de olmayan bir sistemi kendi kaynaklarımızla kurduk. Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye’de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin  içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz”

