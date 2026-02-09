Tahsildar’dan İş Bankası DijiKolay Finansman entegrasyonu ile KOBİ’lere anında kredi imkânı

İş Bankası’nın DijiKolay Finansman Uygulaması, Türkiye’nin önde gelen fintek girişim kurucularından Pionr’ın “ticari ödemeler ve tahsilat platformu” Tahsildar’a entegre edildi.

Bu sayede şahıs şirketleri artık ödeme anında Tahsildar panelinden ayrılmadan 2 milyon liraya kadar ticari kredi başvurusunda bulunabiliyor, ulaşabiliyor. Tüzel firmalar ise şubeden tahsis edilmiş limitlerinde 10 milyon liraya kadar kullanım yapabiliyor.

Pionr çatısı altındaki Tahsildar’a İş Bankası’nın sunduğu DijiKolay Finansman çözümünün entegre edilmesiyle özellikle bayi ve alt bayi yapılarında satış dönüşümünün artırılması, tahsilat hızının yükseltilmesi ve sepet büyüklüğünün genişletilmesi hedefleniyor.

Panelden ayrılmadan anında kredi kullanımı

İş Bankası’nın, görünmez bankacılık ürünü DijiKolay Finansman ile işletmelere daha hızlı, esnek ve pürüzsüz bir finansman deneyimi sunulması amaçlanıyor.

ERP, ön muhasebe, pazaryeri ve ödeme panelleri üzerinden krediye erişim sunan bir yapı olarak konumlanan DijiKolay Finansman’ın, Tahsildar Platformu’na entegre edilmesi, işletmelerin anında krediye ulaşabilmesi için önem taşıyor.

Yeni entegrasyon ile Tahsildar kullanıcıları, ödeme adımında DijiKolay Finansman seçeneğini işaretlediklerinde İş Bankası’nın dijital kanal şifre giriş akışına yönlendiriliyor.

Kullanıcı kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra kredi uygunluğunu ve limitlerini görüntüleyebiliyor. İşletmeler, bu aşamada tutar, vade, ilk taksit tarihi ve ödeme sıklığı gibi parametreleri belirleyerek kredi başvurusunu dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

Onaylanan kredi, Tahsildar akışı içinde tahsilatı otomatik olarak sonlandırıyor ve tüm bilgiler tek panel üzerindeki raporlama ekranında anında görüntüleniyor. Kredi kullanımı ve ödeme planı işletmenin ERP sistemine de otomatik olarak aktarılıyor.

Bayi ve alt bayiler için kontrol, standart akış ve görünürlük

Entegrasyon, bayi–alt bayi zincirleri için standart ve merkezi bir finansman deneyimi sunuyor. Merkez ofisler; hangi bayilerin kredi kullanabileceğini tanımlayabiliyor, limit ve kuralları belirleyebiliyor ve tüm kredi akışını tek noktadan yönetebiliyor. Böylece hem operasyonel kontrol artıyor hem de tüm satış ve tahsilat süreçleri çok daha öngörülebilir hale geliyor.

Tahsildar’ın POS orkestrasyonu, linkle tahsilat akışı ve kredi ile tahsilatı tek çatı altında toplayan yapısı, işletmelerin dönüşüm oranlarını artıran ve nakit akışını güçlendiren bütünleşik bir finansal deneyim sağlıyor.

İş birliğinde ortak vizyon

Pionr Ürün ve Operasyonlardan Sorumlu GMY’si Nurettin Coşkun, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

“Tahsilattan finansmana tek akış vizyonumuzun yeni adımı DijiKolay Finansman entegrasyonu oldu. KOBİ’ler artık Tahsildar panelinden ayrılmadan, ödeme anında finansmana erişip işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu iş birliği; bayi/alt bayi zincirlerinde dönüşümü hızlandırırken nakit akışını da öngörülebilir hâle getiriyor.”

Detaylar

Anında Ticari Kredi ürünü kapsamında işletmeler 2 milyon liraya kadar finansman kullanabilme imkanına erişiyor. Tüzel firmalar 10 milyon liraya kadar olan limitlerini anında kullanabiliyor. Taksit sayısı, ödeme sıklığı ve ilk taksit tarihi gibi tüm esneklik parametreleri işletmenin ihtiyacına göre şekillendirilebiliyor.

İşletmeler hem satış hem tahsilat anında finansmana erişebilirken tüm ticari süreçlerini aynı panelden kesintisiz biçimde yönetebiliyor. Demo veya entegrasyon sürecine başlamak isteyen işletmeler tahsildar.com.tr üzerinden bilgi alabiliyor.

Mevcut kullanıcılar ise Tahsildar paneline giriş yaparak “DijiKolay Finansman” butonu üzerinden kredi kullanım sürecini başlatabiliyor.