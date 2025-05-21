Tahsildar’dan KOBİ’ler için yeni nesil tahsilat

Tahsildar & Fibabanka işbirliğiyle hayata geçirilen 'Kredi ile Tahsilat' çözümü, yalnızca bir ödeme kolaylığı değil; aynı zamanda yeni bir tahsilat modeli sunuyor. Alt bayi ya da müşteri, ödemesini Fibabanka kredisiyle gerçekleştirirken, ana bayi veya işletme ödemesini anında Tahsildar platformu üzerinden alabiliyor. Böylece, "krediyle ödeme yapan bayi – hemen tahsilat alan bayi" modeliyle likidite döngüsü güçleniyor.

Zorlu ekonomik dönemlerde KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen “Kredi ile Tahsilat” çözümü, dijital başvuru ve anında kredi skoru görüntüleme özelliğiyle her sektörde nakit akışını iyileştirme ve finansal süreçleri sadeleştirme imkânı sunuyor.

Tahsildar ve Fibabanka iş birliğiyle, ödeme ve kredi adımlarını tek platformda buluşturan bu sistem sayesinde kullanıcılar krediye erişmek için farklı bir kanala geçmek zorunda kalmıyor; hem tahsilat riskleri azalıyor, hem de bayiler için esnek ödeme ve hareket alanı doğuyor.

‘’Bugün finansal davranışları yönlendiren bir karar altyapısı sunuyoruz’’

Tahsildar’ı sadece tahsilat platformu olmaktan çıkardıklarına vurgu yapan Pionr Kurucusu Yakup Sezer ‘’Bugün finansal davranışları yönlendiren bir karar altyapısı sunuyoruz. Kredi ile Tahsilat ürünümüz bu vizyonun en somut yansıması. Türkiye’nin en geniş ödeme ağını sunan ticari ödemeler ve tahsilat platformu olarak her zaman yenilikçi çözümler ile müşterilerimize hizmet sunmayı hedefliyoruz. Kredi ile Tahsilat çözümü, günümüz ekonomisinde finansmana daha çok ihtiyaç duyan müşterilerimize önemli bir finansal destek sağlıyor” dedi.

Sezer ayrıca 'Finansal erişim herkes için mümkün olmalıdır" inancıyla, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek olmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye ve benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Fibabanka Stratejik Yatırımlar ve Girişimler İş Geliştirme Direktörü Murat Aşık, “Stratejik partnerimiz Tahsildar ile birlikte, KOBİ’lerin iş yapış biçimlerine uygun, erişilebilir ve sürdürülebilir finansman modelleri geliştiriyoruz. ‘Kredi ile Tahsilat’ çözümümüz, ödeme alma süreçlerini hızlandırırken, finansmana erişimi de sadeleştiriyor. Fibabanka olarak hedefimiz; dijital ve esnek ürünlerle işletmelere sadece bugünü değil, geleceği de planlayabilecekleri bir finansal altyapı sunmak.” dedi.

İhtiyaçlarınıza uygun kredi türleriyle işletmenizin finansal süreçlerini kolaylaştırın

Tahsildar, Kredi ile Tahsilat çözümü ile bayi kredisi, bireysel ihtiyaç kredisi ve tarım kredisi gibi çeşitli çözümleriyle, her segmentte müşteri ödemelerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Bayi kredisi ile Fibabanka’da dakikalar içinde hesap açabilen bayiler 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olabilir. Bireysel kredi ile şubeye bile gitmeden cep telefonu ile başvuru yapan müşteriler nakit ihtiyaçlarına anında çözüm bulabiliyor.

Hasatta Öde Modeli ile dijital finansman desteği

Kredi ile Tahsilat çözümü ile özellikle tarım sektöründe özel faizsiz, dijital kredi ile üreticilerin sezon dışı finansmana erişimi de mümkün hale geliyor. 500.000 TL’ye kadar sunulan kredi ile tarım özelinde “Şimdi al, hasatta öde” gibi finansal rahatlama sağlayan modeller mevcut.

Tahsildar’da sadece 4 ayda 200 milyon TL’nin üzerinde ticari ve tarım kredisi kullandırılmış olup, yeni dönemde bireysel kredi çözümlerinin de sistemde yerini alması ve farklı banka entegrasyonlarıyla ürünün daha da genişletilmesi hedefleniyor.