Tahsildaroğlu’ndan listeria açıklaması: Söz konusu parti tedbiren piyasadan çekildi

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Tahsildaroğlu, son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketin ürünlerine ilişkin yer alan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Şirket, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, konuya ilişkin sürecin bir tüketici şikayeti üzerine başladığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletilen bir tüketici şikayeti sonrasında, zincir market rafından 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alındı.

Numunenin Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizinin ardından, ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirkete bildirildi.

Söz konusu parti için piyasadan çekme süreci başlatıldı

Tahsildaroğlu, bildirimin ardından üretim tesisinde resmi denetim gerçekleştirildiğini ve söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Şirket, bunun ardından kendi incelemesini de gerçekleştirdi. Bu kapsamda üretim tesisinde 37 farklı noktadan çevresel numune, şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numuneler alındığı belirtildi.

Tahsildaroğlu, söz konusu numunelerin akredite laboratuvarlarda analiz edildiğini ve yapılan incelemelerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

“Diğer ürünlerimizde uygunsuzluk bulunmadı”

Şirket açıklamasında, düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında da L. monocytogenes tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şikayete konu ürünün ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretildiği ifade edilerek, yapılan incelemelerde diğer ürünlerde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

Üretim tesisleri uluslararası standartlara göre denetleniyor

Tahsildaroğlu, üretim tesislerinin ulusal mevzuatın yanı sıra GFSI tarafından tanınan uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şirket, tesislerin yetkili kurumlar ve bağımsız uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade etti.

“Gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmesin”

Şirket, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın kapsamını aşan ve diğer ürünleri ile markayı hedef alan gerçeğe aykırı iddialar bulunduğunu savundu.

Tahsildaroğlu, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini isterken, gerçeğe aykırı bilgi ve paylaşımlarla ilgili yasal hakların titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Şirket açıklamasını, tüketici sağlığı ve gıda güvenliğinin en temel öncelik olduğunu belirterek, üretimin bilimsel esaslar, ulusal mevzuat ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade ederek tamamladı.