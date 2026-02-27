TAİDER ve İş Portföy panellerle aile şirketlerine istikrarlı büyüme deneyimlerini anlatıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı vermek amacıyla sohbet serisi başlattı. İş Portföy ile birlikte tasarlanan toplantıların ilki Ankara’da yapıldı. TAİDER’den yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Yıldızı: Aile, İş ve Varlık Sohbetleri” serisinin Gaziantep, İzmir ve İstanbul’da da yapılacağı kaydedildi.

Toplantıların amacının aile şirketlerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak, makroekonomik gelişmeler, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçları işletme konuları hakkında bilgi vermek olduğu kaydedilen açıklamada, ilk toplantıda değişen ekonomik koşullarda uzun vadeli değer yaratmanın yollarının anlatıldığı vurgulandı. Söyleşide, TAİDER tarafından yürütülen Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’na katılan şirketlerin deneyimleri de paylaşıldı. Bu kapsamda, kurumsallaşma, yönetişim, nesiller arası iletişim ve sürdürülebilirlik temaları işlendi.

Yazılı açıklamada TAİDER Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin’in “Kuzey Yıldızı yaklaşımı; aile, iş ve varlık dengesini koruyarak nesiller arası devamlılığı güçlendiren ve uzun vadeli değer yaratmayı odağına alan bir rehber niteliğinde. Bu model sadece finansal başarıyı değil, aile birliğini, kurumsal yönetişimi ve toplumsal sorumluluğu da kapsayan bütüncül bir bakış açısı sunuyor. Ankara ile başlayan buluşmalarımız yıl boyunca Gaziantep, İzmir ve İstanbul’da devam edecek; her şehirde aile şirketleri kendi deneyimlerini paylaşacak ve diğer şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarından ilham alabilecek” değerlendirmesine yer verildi.