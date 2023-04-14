Takım elbisenin kalbi İtalya, Damat’tan giyinecek

Bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat gibi markaları bulunduran Orka, bu ülkede kendi markaları ile de yer alacak.

Bologna’nın en iyi lokasyonlarından birinde mağaza açacaklarını ve ülkedeki mağaza sayısını 16’ya çıkaracaklarını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İtalya’da çok büyük bir grupla anlaşma yapmak üzereyiz. Netleşti diyebilirim” bilgisini verdi.

Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Farklı markalarda 200’ün üzerinde mağazada operasyonları, 3 tane AVM’si ve Avrupa’da farklı şehirlerde mağazası olan grup, üç yıl içinde İtalya’daki 50 mağazayı D’S Damat veya Damat Tween’e çevirecekler. Bu, franchise olacak. Yani oradaki giderlere karışmıyoruz ama ürün tedarikini biz yapacağız. İşletme İtalyanlara ait. İlk 6 mağaza bu yıl dönüşecek, ikinci yılda 20’ye çıkacak. Bizi, fiyat, kalite ve tasarım segmentinde ‘ulaşılabilir lüksü’ marka haline getiren dinamik bir firma olarak konumlandırıyorlar.”

Online satışlarımız 60 mağazaya bedel Pandemiyle birlikte mağazalaşma stratejilerini değiştirdiklerini aktaran Orakçıoğlu, “Mağaza sayısını artırmak yerine dijitalleşmeye önem veriyoruz. Online mağazamızdan günde 3500-4000 adet ürün satıyoruz. Bir mağazada günde 50 tane ürün satıldığını düşünürsek bu da yaklaşık 50-60 mağaza anlamına geliyor. Gelirin yaklaşık yüzde 18’i online satışlardan sağlanıyor” diye konuştu.

“Damat olarak kura bakmıyoruz, katma değerliyiz”

İhracatçıların sön dönemdeki en önemli gündem maddesinin kur olmasının hatırlatılması üzerine Orakçıoğlu, “Damat olarak kura bakmıyoruz. Çünkü katma değerli üretim yapıyoruz. İtalya’dan kumaşı 1 birime alıp, işleyip model haline getirdikten sonra en az 5 birime yine bu ülkeye satabiliyoruz. Ama birçok firma kur nedeniyle sorun yaşıyor. 10-20 sent karlılıkla üretim yapma alışkanlığı en büyük handikaplardan biri” diye konuştu.

Yüzde 21’lik KDV avantajı için İtalya’ya gidiyor…

Dış ticaret için lojistik merkezini İtalya’ya taşımak istediklerini belirten Süleyman Orakçıoğlu bunun da sebebini şöyle açıkladı: “Farklı ülkelerde farklı KDV’ler var. Bazı ülkeler o ürünün ülkeye girişinde KDV alıyor. Bu büyük bir finansman yükü. İtalya’da ise ürünü sattıktan sonra KDV (yüzde 21) ödüyorsunuz.”

Fenerbahçe, Alaves ve Cenova’nın ardından Atletico Madrid’e sponsor

Orka Holding, markaları D’S Damat ve Damat Tween ile Türkiye’de ve Avrupa’da futbol ve basketbol takımlarının giyim sponsorluğunu yapmaya devam ediyor. Milli Takım, Fenerbahçe, İspanyol Deportivo Alaves, İtalyan Cenova... Süleyman Orakçıoğlu, şimdi de dünya çapında 100 milyon taraftarı olan Atletico Madrid’le sponsorluk için ön protokol imzaladıklarını söyledi. Resmi imza töreni mayısta. Anlaşma ile D’S damat 3 sezon boyunca Atletico Madrid futbol kulübünün resmi moda giyim partneri olacak.

Fabrikaların gelecek 8 ayı dolu

■ Giresun’da 2 fabrika var. Üçüncüsü açılacak. Kapasitemiz yüzde 40 artacak

■ Fabrikalarımızın önümüzdeki 8 aya ilişkin üretim projeksiyonu dolu.

■ 14 grup şirketimiz var. Teknoloji şirketimiz ile kendi online sistemimizi oluşturduk. 300 bine yakın aktif kullanıcımız var. Markalar da kendi sitelerine yatırım yapıyorlar.

■ Toplam mağaza sayımız 400. Yurt içi ve yurt dışı yarı yarıya yaklaştı.

■ Yurt dışında nisan ve mayıs aylarında belirlenen 14 mağaza açılışımız var. Yılsonuna kadar 30-35 yurt dışında mağaza açma hedefi miz var. İhracat hedefi miz de 45 milyon dolar.

■ Hedefler daha büyüktü ama COVID araya girdi, adeta budandık. 75 gün mağazalar kapalı kaldı.

“Metaverse’te 10 bin civarı takipçimiz var"

Damat Tween’in Metaverse’te ilk mağaza açan marka olduğunu hatırlatan Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu da, “Metaverse’te 10 bin civarı takipçimiz bulunuyor. Discord’a da girdik. Burada da pazarlama ve kampanyalar yapıyoruz” dedi.