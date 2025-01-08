Tam Finans 2025’te Ar-Ge’ye 140 milyon TL yatırım yapacak

Güçlü mali yapısı ve dijital altyapısının yanı sıra teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı ile başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi sürdüren Tam Finans, Ar-Ge çalışmalarında da oldukça iddialı. 2015 yılında Türkiye’nin banka dışı finans sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran Tam Finans, bu alan için 200 milyon TL tutarında teknoloji yatırımı gerçekleştirdi. Başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere her büyüklükteki işletmeye finansal yol haritası sunmanın, pazara yeni hizmet ve ürünler kazandırmanın yolunun Ar-Ge’den geçtiğini vurgulayan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “Türkiye pazarında faktoring şirketleri arasında ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip şirket olarak ürün ve hizmet yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Geçen yıl Ar-Ge’ye 75 milyon TL yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Başvuruların % 80’i saniyeler içerisinde sonuçlandırılıyor

1 milyar TL’yi aşan öz kaynağı, güçlü mali yapısı, dijital altyapısı ve teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımları sayesinde yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiklerini belirten Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde müşterilerimizin taleplerine saniyeler içinde dönebiliyor, gelen başvuruların yüzde 80’ini insan etkileşimi olmadan birkaç saniye içerisinde sonuçlandırabiliyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Tam Finans Mobil uygulamasıyla kullanıcıların finansman ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak sağlıyoruz. Uygulama sayesinde; kullanıcılar yalnızca 3 dakikada başvuru yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, borçlarını anlık olarak takip edebiliyor ve geri ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde düzenleyebiliyor. QR kod ile çek yükleme, fatura entegrasyonu ve vadesi gelmemiş faturaları nakde dönüştürme gibi gelişmiş özelliklerle de finansal işlemleri zahmetsiz hale getiriyoruz.

Ayrıca, işletmelerin ileri vadeli alacaklarını hızla nakde çevirerek nakit akışlarını kolayca yönetmelerini sağlıyoruz. Şubeye gitmeden finansal ihtiyaçlara çözüm sunan Tam Finans Mobil, hem bireyler hem de işletmeler için güvenli, pratik ve kapsamlı bir finansal deneyim sunma hedefiyle hizmet veriyor diye konuştu.

19 Ar-Ge projesi sektöre kazandırıldı

2015 yılında hizmete aldıkları Ar-Ge merkezi ile 2018’den bu yana üçü TÜBİTAK destekli olmak üzere toplam 19 Ar-Ge projesini pazara kazandırdıklarını belirten Hakan Karamanlı, 2020 yılından itibaren üniversitelerle ortak projeler geliştirmeye başladıklarını ifade etti. Yeni hizmet ve ürün geliştirme süreçlerinde müşteri deneyimini iyileştirme, veri temelli iş modelleri geliştirme, operasyonları hatasız ve hızlı hale getirme ile riskleri öngörülebilir kılma gibi konulara odaklandıklarını aktaran Karamanlı, bu yıl sonuna kadar 140 milyon TL tutarında yeni yatırım yapmayı planladıklarını, ürün ve hizmetleri genişleteceklerini belirtti.