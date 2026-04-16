Tam Finans’tan KOBİ odaklı büyüme hedefi

Faktoring sektöründe faaliyet gösteren Tam Finans, son 12 ayını yüzde 20’si yeni açılan olmak üzere 72 bin firmaya 3 milyar dolara yakın finansman sağlarken, yeni yıla güçlü bir ivmeyle girdi. Müşteri sayısını ve işlem hacmini artırarak 50 şubeye ulaşan şirket 2026 yılı sonunda ise 59 şubeye ulaşacak. Şirket aynı zamanda bu yıl da yüzde 100 büyüyerek 190 milyar TL ciro hedefliyor.

“Daha fazla KOBİ’ye ulaşarak ekonomiye katkımızı artıracağız”

Şirketin son gelişmelerini ve yeni dönem hedeflerini paylaşan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte firmalara 36 milyar TL finansman sağlayarak, sahadaki etkinliğimizin ve teknolojik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Mikro KOBİ’lerin finansmana hızlı erişimi, ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynuyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli altyapımız ve yaygın saha organizasyonumuz sayesinde müşterilerimize dakikalar içinde çözüm sunabiliyoruz. Aynı zamanda bu yıl 9 yeni şube daha açmayı hedefliyoruz. Hem şube ağımızı hem de mobil ekiplerimizi genişleterek Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, her ölçekteki işletmenin büyüme yolculuğunda yanında olmak ve ekonomiye sağladığımız katkıyı daha da artırmak” şeklinde konuştu.

Sektöre dair açıklamalarda bulunan Karamanlı, “Geçen yıl faktoring sektörü yüzde 39'luk cirosal büyürken, şirketimiz yüzde 100 oranında büyüdü. Mikro KOBİ’lere en büyük ölçekte hizmet veriyoruz. Sektörümüz yüksek maliyet gerektiren bir yapıya sahip. İşletmelere erişebilmek için güçlü bir saha operasyonu kurarak teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tüm KOBİ'lere 1 saat uzaklıkta olana kadar büyümeye devam edeceğiz” dedi.

2026 hedefi fiziksel ve dijital büyüme

Tam Finans, 2026 yılı boyunca büyümesini hem fiziksel hem dijital kanallarda sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda şirket; yeni şube açılışlarıyla saha erişimini artırmayı, mobil ekip yapılanmasını güçlendirmeyi, yapay zeka ve veri analitiği yatırımlarını hızlandırmayı ve müşteri deneyimini iyileştiren “fijital” çözümleri yaygınlaştırmayı öncelikli stratejik alanlar olarak konumlandırıyor.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde Tam Finans, özellikle finansmana erişimde zorlanan mikro KOBİ’lere hızlı, esnek ve güvenilir çözümler sunarak sektördeki lider konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.