Tamaksan Çelik’ten Sungurlu’ya stratejik yatırım

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi, savunma sanayine yönelik önemli bir yatırımla daha güçleniyor. Yakın zamanda günlerde üretime geçmesi planlanan Tamaksan Çelik tarafından kurulan çelik dövme fabrikası hem bölge ekonomisine hem de savunma sanayinin tedarik zincirine önemli katkılar sunacak.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Tamaksan Çelik firması tarafından 250 milyon liralık yatırımla kurulan çelik dövme fabrikası yapacağı üretimi ile bölge ekonomisine önemli bir güç katacak. İstanbul’da sıcak çelik dövme fabrikası ile plastik enjeksiyon kalıp fabrikalarının da bulunduğunu ifade eden Tamaksan Çelik firması sahibi Recep Tamak, Çorum, Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını belirterek, Sungurlu OSB’de yükselen fabrikaları gördüklerinde hem gurur hem de heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Bölgede kurulan sanayi tesisleriyle Sungurlu’nun savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Recep Tamak, bu gelişmenin kendilerini de etkilediğini belirterek savunma sanayinin tedarikçi firması olarak Sungurlu’ya yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Söz konusu yatırım için talep ettikleri 12 dönümlük arazinin hızlıca kendilerine tahsis edildiğini kaydeden Tamak, fabrikanın inşaatının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde üretime başlayacağını söyledi. Sungurlu’da kurulan fabrikada çelik dövme ile kalıp üretimini birleştirerek entegre bir üretim modeli hedeflediklerini belirten Tamak, tesislerinde yıllık yaklaşık 150 ton çeliğin işleneceğini aktardı.

Savunma sanayinin tedarikçileri arasında yer aldıklarını ifade eden Tamak, yurt içindeki silah üreticisi firmalar için yarı mamul ürünler ürettiklerini, bu üretimlerin dolaylı olarak yurt dışına da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.