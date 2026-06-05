TAMSAN Kompresörler ile sanayide yüzde 50’ye kadar enerji tasarrufu

ANKARA (EKONOMİ)

Sürdürülebilir bir gelecek için sanayiyi enerji verimliliğinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden TAMSAN Genel Müdürü Gökhan Diriksoy, ”Sanayide tasarruf edilecek her birim enerji, yalnızca işletme maliyetlerini değil; karbon emisyonlarını, doğal kaynak tüketimini ve gelecek nesillere bırakacağımız çevresel yükü de azaltıyor” dedi.

Sanayinin olmazsa olmazı basınçlı hava sistemleri ile sağlanabilecek enerji tasarrufunun da, çevresel ve ekonomik anlamda önemli bir fark yarattığının altını çizen Diriksoy, “Ükemizdeki toplam enerji tüketiminin %40’ı sanayi kaynaklı. Sanayi tesislerinde de basınçlı hava üretimi, enerji tüketiminin ise %25-30’unu oluşturuyor. Bu tablo içinde, enerji giderlerini düşürmek isteyen işletmeler, uzun vadeli değer sağlayacak ürünlere yöneliyor. Diğer deyişle sektör, “Ucuz olan değil, verimli olan kazandırıyor” görüşünde birleşiyor” diye konuştu.

TAMSAN’ın geliştirdiği teknoloji ve ürünlerin de bu gerçeklik etrafında şekillendiğine değinen Diriksoy, “Enerji tasarrufu sağlayan, yüksek verimli Servo motorlu kompresörleri Türkiye’de üreten ilk firma olan TAMSAN, enerji tüketimini minimize ederek işletmelere yüzde 35 ila 50 oranlarında tasarruf sağlıyor” ifadelerini kullandı.

TAMSAN’ın değer önerisi yalnızca ürünle sınırlı değil; bütünsel bir sistem yaklaşımına dayandığını belirten Gökhan Dikiksoy, sağladıkları faydaları şöyle sıraladı:

“Servo teknolojisi ile işletmelere enerji tasarrufu sağlama, Vida grubu ve yüksek basınçlı hava tankları dahil kendi bünyesinde üretim kabiliyeti, Uçtan uca tüm basınçlı hava ekipmanlarını beraber sunma, Global markalara karşı rekabetçi fiyatlama”

“Yeni nesil kompresör 2 sene içinde kendini amorti ediyor”

10-15 yaşında, eski teknolojiyle üretilmiş bir kompresörün, yeni nesil bir kompresör ile değiştirildiğinde, yapılan yatırımın genellikle 1.5-2 sene içerisinde enerji tasarrufu ile kendisini amorti ettiğinin altını çizen Diriksoy, “Enerji maliyetlerinin hızlı bir şekilde tırmandığı bu dönemde, kullanım yoğunluğuna göre amorti süresi 12-15 aya kadar düşebiliyor. Tüm bu başlıkları, sanayiciye her açıdan en fazla faydayı sağlayacak şekilde değerlendiren TAMSAN, merkezine aldığı enerji verimliliği ve yüksek mühendislik ile yeni Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

50’nin üzerinde çeşit üretiyor

TAMSAN, Ankara Başkent OSB’de 7.200 m² arsa üzerinde konumlanan kendine ait üretim tesisinde, tasarımı kendine ait olan 50’nin üzerinde farklı tipte kompresör üretebiliyor. Ürün gamında vidalı kompresörler başta olmak üzere pistonlu, silobas, booster ve seyyar dizel kompresör çözümleri yer alıyor. Bununla birlikte, basınçlı hava sistemlerinin çok kritik ekipmanlarından biri olan hava tanklarını da kendi tesislerinde üreterek, müşterilerine bütüncül bir çözüm sağlıyor. TAMSAN ayrıca kompresörün ana parçalarından olan vida grubunu kendi üretebilen tek yerli üretici konumunda.

2025 yılı Eylül ayında tamamlanan yatırım süreciyle birlikte TAMSAN’ın yeni bir büyüme fazına geçtiğini söyleyen Diriksoy, şunları söyledi:

“Satış teşkilatı ve bayiler anlamında TAMSAN’ın ekosistemini hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Yurt içinde, özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş gibi önemli sanayi şehirlerinde bilinirliğimizi ve bulunurluğumuz artırıyoruz. TAMSAN, madencilikten tekstile, gıdadan savunma sanayiine kadar birçok farklı sektöre yüksek verimli kompresör çözümleri sunarak geniş bir müşteri portföyüne ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz.”