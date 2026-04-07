Tarihin en büyüğü olabilir: SpaceX’ten 75 milyar dolarlık arz hedefi

Elon Musk liderliğindeki roket üreticisi Spacex, merakla beklenen halka arz süreci için yol haritasını belirledi. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre şirket, halka arz öncesi yatırımcı sunumlarını kapsayan "roadshow" sürecini 8 Haziran haftasında başlatmayı planlıyor.

Spacex, pazartesi akşamı bankacılarla yaptığı toplantıda halka arzın detaylarını paylaştı. Şirket, bu halka arz ile 75 milyar dolar kaynak yaratmayı ve toplam piyasa değerini 1,75 trilyon dolara kadar taşımayı hedefliyor. Bu rakamlar, gerçekleşmesi durumunda halka arzı tarihin en büyük işlemi yapabilir.

Şirket, geleneksel halka arz modellerinden farklı olarak bireysel yatırımcılara alışılmışın dışında yüksek bir pay ayırmayı planlıyor. Normal şartlarda %5 ile %10 arasında değişen bireysel yatırımcı tahsisatının, Elon Musk'ın talebi doğrultusunda %30'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Spacex, 11 Haziran'da 1.500 bireysel yatırımcının katılacağı büyük bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Halka arzın sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayacağı; İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Japonya ve Kore'deki bireysel yatırımcıların da pay alabileceği ifade ediliyor. Şirketin izahnamesini mayıs ayı sonunda kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Spacex'in hedeflediği 1,75 trilyon dolarlık değerleme, şubat ayında yapay zeka girişimi xAI ile birleştiğinde ortaya çıkan 1,25 trilyon dolarlık değerin üzerine önemli bir artış anlamına geliyor.