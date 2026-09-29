Tarımın lider markası Şakalak, vergi rekortmenleri arasında 14. sıraya yükseldi

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan “2025 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Konya İli İlk 100 Sıralaması”nda Şakalak Tarım önemli bir başarıya imza attı.

Listede, Şakalak Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14. sıraya yerleşti. Şirket adına 102 milyon 222 bin 134,05 TL kurumlar vergisi tahakkuk etti.

Tarım makineleri sektörünün önemli üreticilerinden

Konya’da üretim yapan Şakalak Tarım; toprak işlemeden ekim makinelerine kadar birçok alanda kullanılan tarım makinelerinin üretimini gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin tarım makineleri sektöründeki önemli üreticilerinden biri olan firma, üretim ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra oluşturduğu vergi katkısıyla da Konya ekonomisindeki yerini ortaya koydu.

102,2 milyon TL’lik vergi tahakkuku

Şakalak Tarım’ın 102,2 milyon TL’yi aşan kurumlar vergisiyle Konya’nın ilk 15 mükellefi arasında bulunması, tarım makineleri sektörünün Konya ekonomisindeki ağırlığını da bir kez daha gösterdi.

Konya’nın tarım makineleri üretimindeki güçlü konumunu yurt içi ve yurt dışı pazarlarda temsil eden Şakalak Tarım, 2025 yılı vergi performansıyla kentin önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki konumunu güçlendirdi.