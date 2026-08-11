Taşköprü’de Japon rüzgarı: Kubota Traktör Çivitçioğlu güvencesiyle çiftçiyle buluşuyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

Taşköprü yolu üzerindeki Kastamonu bayisiyle bölgedeki çiftçilere hizmet vermeye başlayan marka, özellikle dayanıklılık, düşük yakıt tüketimi ve çekiş gücüyle öne çıkıyor.

Uluslarası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde tanıtıldı

Dayanıklılığı ve düşük yakıt performansı ile adından söz ettiren Japon traktör devi Kubota Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde çiftçiyle buluştu. 50 yılı aşkın tecrübesiyle çiftçiye hizmette sınır tanımayan Çivitçioğlu Traktör, Kubota ile bir işbirliğine giderek Çankırı ve Kastamonu bayiliğini üstlendi. Kastamonu bayiliği çok konuşulan festivallerden olan ve bu yıl otuz altıncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde duyuruldu. Bölge çiftçisinin ihtiyaçlarına uygun traktör seçeneklerini inceleyebileceği bayide, Kubota’nın farklı güç ve kullanım alanlarına yönelik geniş ürün gamı satışa sunuluyor. Japon mühendisliğiyle geliştirilen traktörleriyle dünya tarım makineleri pazarında yer alan Kubota’nın Kastamonu’daki yeni bayiliğiyle birlikte, bölgedeki çiftçilerin hem yeni traktörlere hem de satış sonrası hizmet ve yedek parça desteğine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

“Bir Japon harikası”

Agrico Medya muhabiri Aybüke Taştan’a konuşan Çivitcioğlu Traktör Satış Danışmanı Cafer Çelik çiftçilerden gelen geri dönüşlerin önemine dikkat çekerek, Kubota’yı “Bir Japon harikası” olarak tanımladı. Çelik, Kubota tercihlerinin arkasındaki nedenleri ise “Kaliteli, sağlam, az yakıt, çok çekiş” sözleriyle ifade etti. Çivitcioğlu Traktör açısından Kastamonu bayiliğinin de bölgedeki çiftçilerle daha yakın temas kurulması bakımından önemli olduğu belirtilirken, şirketin Kubota ile olan yeni bayilik yapılanmasının Çankırı’da başladığı, Kastamonu’daki yapılanmanın ise kısa süre içerisinde devreye alındığı aktarıldı. “Çankırı dört aylık bir dönem Kastamonu’da da festivalimize yetiştirebildik” ifadelerini kullanan Çelik, kısa sürede bölgedeki çiftçilerin ilgisini görmeye başladıklarını söyledi. Çivitcioğlu Traktör Satış Danışmanı Çelik, daha önce ikinci el Kubota traktör kullanan bazı çiftçilerin de yeni traktör almak için kendilerine başvurduğunu belirterek, kullanıcı memnuniyetinin bayilik sürecinde etkili olduğunu vurguladı. Cafer Çelik Bu durumu şu sözlerle anlattı: “Bizden önce ikinci ellerden alanlar olmuş şimdi bize yenilerle değiştirmek için geliyorlar çünkü hiç arıza yok problem yok yedek parça çok ucuz, kullanıcıların beğenisi bizi bu hizmete sevk etti.”

Japon teknolojisi Kubota Çivitçioğlu güvencesiyle tarlalarda

1890 yılında Japonya’da temelleri atılan köklü bir marka olan Kubota, bugün tarım makineleri alanında dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Kubota, ilk tarla traktörünü ise 1960 yılında Japonya’da geliştirdi. Traktörlerinde öne çıkan başlıklar arasında dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği bulunuyor. Çankırı ve Kastamonu’da başlayan bu yeni dönem, Kubota’nın Japon teknolojisini Çivitcioğlu Tarım’ın köklü tecrübesiyle çiftçiyle buluşturuyor.