Tat Gıda dijital tarım uygulamalarını paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte, tarımda dijital dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğine katkıları ele alınırken, sektörün geleceğine ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Oruç, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ile akademisyenler, çiftçiler, sektör paydaşları ve çözüm ortakları katıldı.

Programda gerçekleştirilen panellerde dijital teknolojilerin tarımsal üretime etkileri, sürdürülebilirlik hedefleri, tarımın finansmanı, üreticilerin finansmana erişimi ve sözleşmeli üretim modelinin sağladığı avantajlar ele alındı.

"Tarımsal üretimde dönüşüme öncülük ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Veysel Memiş, veri odaklı üretim modelleriyle çiftçilerin verimliliğini artırırken, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağladıklarını belirtti.

Memiş, Tat Gıda'nın 2016'da hayata geçirdiği Dijital Tarım Programı'nın Türkiye'de örnek gösterilen uygulamalardan biri haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli üretim modelini dijital teknolojilerle güçlendirerek tarımsal üretimde dönüşüme öncülük ediyoruz. Dijital tarım uygulamalarının kapsamını her yıl genişletirken, bugün 400'ün üzerinde çiftçi dijital tarım ekosistemine dahil oldu ve 20 bin dekardan fazla alanda dijital uygulamalar aktif olarak kullanıldı. 15 bin dekardan fazla alanda uydu destekli bitki sağlığı takibi yapılırken, 585 tarla dijital olarak izleniyor ve 500'ün üzerinde toprak analiziyle üreticilere özel gübreleme programları oluşturuluyor."

Dijital takip sistemleriyle birçok problemli alanın erken dönemde tespit edilerek hızlı müdahale imkanı sağlandığını aktaran Memiş, dijitalleşmenin sahadaki temel çıktılarından birinin verim artışı olduğuna değindi.

Memiş, "Uydu teknolojileri, sensörler ve dijital karar destek sistemlerinden yararlanan üreticilerin verimleri, geleneksel yöntemlerle üretim yapan çiftçilere kıyasla yüzde 16 ila yüzde 28 arasında daha yüksek gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Söz konusu sonuçların teknolojinin tarım sektöründe yalnızca bir yenilik değil, aynı zamanda verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik açısından stratejik bir araç olduğunu ortaya koyduğunu belirten Memiş, dijital dönüşümün üreticilerin gelir seviyelerine de doğrudan katkı sunduğunu aktardı.

"Tarımın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz"

Memiş, Tat Gıda'nın dijital tarım çalışmalarının yalnızca verim artışıyla sınırlı olmadığını, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan uygulamaların da önemli sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Toprak analizleriyle bilinçli gübreleme uygulamalarının yaygınlaştırıldığını aktaran Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka destekli sulama sistemleri sayesinde su tüketiminde yüzde 23 tasarruf sağlanırken, veri temelli bitki koruma uygulamalarıyla pestisit kullanımı yüzde 44 oranında azaltıldı. Türkiye'de sözleşmeli sanayi domatesi üretiminin tamamında yüzde 100 damla sulama sistemi kullanan öncü üretici gruplarından biriyiz. Bu model, hem su verimliliği hem de karbon ayak izinin azaltılması açısından güçlü bir sürdürülebilirlik örneği oluşturuyor. Tat Gıda, sürdürülebilir tarım hedeflerini uluslararası projelerle destekliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürütülen Yeşil Tarım Projesi kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, su verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin ölçülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik."

Memiş, şirketin aynı zamanda Avrupa Birliği Horizon Europe Programı tarafından desteklenen SolarHub Projesinin Türkiye'deki ana paydaşlarından biri olduğunu belirterek, proje kapsamında tarım ve yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonuna yönelik uygulamaların sahada test edildiğini ve üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Tarımsal üretim alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerine değinen Memiş, çiftçilerin söz konusu dönüşümden yüksek fayda sağlaması amacıyla eğitimler, çalıştaylar ve uluslararası bilgi paylaşım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini de kaydetti.