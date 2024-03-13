Tat Gıda’nın sosları Avrupa’nın zincir marketlerinde rafa çıkıyor

Tat Gıda bu iç piyasada gösterdiği başarısını Avrupa’nın en büyük satış perakende gruplarından Lidl ve E.Leclerc ile Avrupa ülkelerindeki mağazaları için imzaladığı yüksek montanlı PL sos üretim anlaşmaları ile yurt dışındaki raflara taşıyor. Hayata geçirdiği Ultra-Clean sos dolum hattı yatırımıyla, Türkiye’de soğuk dolum teknolojisiyle ketçap üreten ilk marka olan Tat Gıda, 2023 yılında yenileme, idame ve modernizasyon yatırımlarının yanı sıra sos hazırlık grubu ve yeni dolum hattı yatırımı ile yıllık PET şişe sos üretim kapasitesini 45 milyon adetten 75 milyon adede çıkarttı. Bu yatırım hamlelerin etkisini yıldan yıla tonaj ve pazar payı liderlikleriyle taçlandıran Tat Gıda, global pazarlarda Tat markalı soslarıyla son 5 yılda ciddi satış başarıları elde etmiş ve üretim tonajını yüzde 75 oranında artırmıştı.

“İhracat yaptığımız ülkelerde büyük bir itibarımız var”

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri içerisinde ihracatın önemli bir yer tuttuğunu belirten Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, “Tat, Türkiye’de hizmet verdiği pazarların lideri. Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 13’üncü büyük domates işletmecisi olarak dünya piyasalarında tanınan ve çok güçlü bir marka. Yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğümüz tarımsal ürün üreticiliğinden gelen bu gücümüzün ve iç piyasadaki pazar liderliğimizin etkisiyle Japonya’dan ABD’ye kadar ihracat yaptığımız ülkelerde büyük bir itibarımız var. 5 yılda, global pazarlarda büyümeyi ajandamızın ilk sırasına aldık. Bugün, Türkiye’de lider, globalde iddialı bir şirket olarak, Tat markalı ürünlerimizi 45’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 2020’den bu yana ihracatta çift haneli büyüyoruz. Sos kategorisi bizim global büyüme stratejimizin anahtarlarının başında geliyor. Tat, Türkiye’de ‘ketçap’ dendiğinde akla gelen ilk marka. Hem ketçap hem de mayonez pazarlarında markalı lideriz. Ayrıca Tat Ketçap, ‘Türkiye’nin Lovemark Ketçabı’ apoletine de sahip. Bu repütasyon, bizim global pazarlarla anlaşma yaparken en büyük gücümüz oluyor. Son dönemde yenileme, idame ve modernizasyon yatırımlarının yanı sıra sos hazırlık grubu ve yeni dolum hattı yatırımımızla üretim kapasitemizi yüzde 75 oranında artırdık. Bu büyümeyi geniş coğrafyadaki ihracat ağımız ve iç piyasadaki düzenli büyümemizin sağladığı repütasyonun da katkısı ile birlikte Avrupa’nın dev zincirleriyle büyük montanlı ticari anlaşmalar imzalayarak taçlandırıyoruz. Bu anlaşmayla Avrupa ülkelerindeki Lidl ve E.Leclerc mağazalarında Tat fabrikalarımızda ürettiğimiz soslar, ocak ayından itibaren raflarda yer alıyor. Bu anlaşma ile Türkiye’nin değerli tarım ürünlerini son teknolojiler ile donattığımız fabrikalarımızda katma değeri yüksek bir gıda ürünü olarak ihraç ediyoruz. Yaptığımız bu son satış anlaşmaları ile sos kategorisindeki ihracat satışlarımız 3 katına ulaşacak.” şeklinde konuştu.

“Yeni pazarlarla ticaret ağımızı güçlendiriyoruz”

Global pazarda beklenenden daha sert bir şekilde yavaşlayan küresel iktisadi faaliyetin yarattığı finansal sıkıntılar, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışlar ve son yılların en yüksek gıda enflasyon seviyelerine rağmen, faaliyet gösterdikleri pazarlarda Türkiye’nin bayrağını başarıyla dalgalandırmaya devam ettiklerini söyleyen Albaş, “Pazar çeşitlemesinin, global rekabette sürdürülebilir varlığımızın istikrarı açısından önemine inanıyoruz. Var olduğumuz pazarlarda derinleşirken, yeni pazarlarla ticaret ağımızı güçlendiriyoruz. İhracatta ulaştığımız başarının temelinde; ürünlerimizin sahip olduğu küresel çapta gıda güvenliği sertifikaları ve yüksek kalitenin yanı sıra bulunduğumuz ülkelerin damak tadına, yerel reçetelerine uygun ürünler çıkartabilme kabiliyetimiz yer alıyor. Bu başarının bir diğer nedeni ise sürdürülebilirlik konusunda net pozitif etkiyi esas alan çalışmalarımızdır.” dedi.