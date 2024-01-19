Tata Steel, İngiltere'de iki fırınını kapatıyor
Tata Steel İngiltere'nin Port Talbot kentinde iki yüksek fırını kapatmayı planlıyor.
Küresel ölçekte kömür madenciliği, demir cevheri madenciliği, çelik ürünleri, demir alaşımları ve tarımsal donanım alanlarında faaliyet gösteren Hindistan merkezli Tata Steel, İngiltere’deki faaliyetlerini küçültüyor. Firma İngiltere’deki iki yüksek fırınını kapatmayı planlıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre firma, kapatmaya ilişkin Cuma günü ilerleyen saatlerde yapmayı planlıyor. Port Talbot'taki yüksek fırınlarını kapatılması yaklaşık 3 bin iş kaybına yol açması bekleniyor.
Kapatma planı, elektrik ark ocaklarında çelik üretimine geçişini desteklemek için İngiltere hükümetiyle 500 milyon sterlinlik fon anlaşmasına varmasının ardından geldi. Kaynaklar, geçiş sürecinde mevcut fırınların çalışır durumda tutulmasının, tesislerin çalıştırılmasından kaynaklanan ağır kayıplar nedeniyle uygun olmayacağının değerlendirildiğini belirtti.