Türkiye'nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı: KAP'a resmen bildirildi

Türkiye’nin önemli çevrim içi seyahat platformları arasında yer alan Tatilsepeti.com, el değiştirdi. Tera Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tera Turizm ve Ticaret A.Ş., DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tamamını satın alarak Tatilsepeti.com’un yeni sahibi oldu. Bu hamleyle birlikte platform, tümüyle Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu.

KAP'a açıklama yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satın alma sürecine ilişkin yönetim kurulu kararı 14 Ekim 2025 tarihinde alındı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayladığı işlem kapsamında, Tera Turizm ile satıcılar arasında 17 Kasım 2025’te Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından satın alma işlemi, 27 Ocak 2026 itibarıyla resmen sonuçlandı. Peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilen işlemde, beher pay için 3,37 Euro ödendi. Toplam satın alma bedeli ise 70 milyon Euro olarak açıklandı.

Şirketin tamamı Tera Yatırım Holding bünyesine geçti

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 20 milyon 745 bin TL olduğu belirtilirken, şirketin tamamı bu işlemle birlikte dolaylı olarak Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu. Tatilsepeti.com, seyahat acenteliği ve çevrim içi seyahat platformu alanında faaliyet gösteriyor.

Şirkete ilişkin değerleme raporu DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanırken, Tatilsepeti.com için 71,5 milyon euro ile 86,7 milyon euro arasında bir değer aralığı belirlendi. Satın alma işleminin, bu değerleme aralığının altında bir bedelle tamamlandığı kaydedildi.