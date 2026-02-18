Tatilbudur halka arzı için başvuru yapıldı
Tatilbudur halka arz sürecini başlattı. Borsa İstanbul’a yapılan başvurunun KAP’a duyurulduğunu bildiren İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, şirketin 13 Şubat 2026 itibarıyla resmi başvurusunu tamamladığını açıkladı.
Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. halka arzı için başvuru yapıldı.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklamayı yaptı:
“12.02.2026 tarihli yapılan Özel Durum Açıklamamız kapsamında Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. 13.02.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye Halka Arz Başvurusu yapmıştır.”