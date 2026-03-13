Tatilsepeti, Dubai’de mahsur kalan yolcuları özel uçuşla Türkiye’ye getirdi

  1. Ekonomim
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası uçuş kısıtlamaları nedeniyle Dubai’de mahsur kalan Türk yolcular, Tatilsepeti’nin organize ettiği özel uçuşla Türkiye’ye getirildi. Şirket, yolcuların konaklama ve transfer masraflarını da üstlendi.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yaşanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Dubai’de mahsur kalan yolcular için Tatilsepeti tarafından tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Tatilsepeti, yolcularını özel uçuşla Türkiye’ye getirdi.

Tatilsepeti Yurt Dışı Otel ve Tur Direktörü İbrahim Cenk Okumuş, uçuş kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte yolcuların bölgeden ayrılamadığını belirterek, ilk günden itibaren misafirlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Okumuş, yolcuların otellere yerleştirildiğini ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılandığını söyledi.

Tahliye operasyonunun, kurtarma uçuşlarının başlayacağı bilgisinin alınmasının ardından planlandığını belirten Okumuş, güvenli uçuş yapabilen havayollarıyla iletişime geçilerek yolcuların Türkiye’ye getirildiğini kaydetti.

Air Arabia ile planlanan uçuşun özel jet eskortları eşliğinde gerçekleştirildiği belirtilirken, normalde yaklaşık 4 saat süren uçuş rotasının güvenli güzergâh nedeniyle yaklaşık 5,5 saat sürdüğü aktarıldı. Yolcuların Dubai’den özel transferlerle Abu Dabi’ye getirildiği ve Suudi Arabistan hava sahası üzerinden tek seferde Türkiye’ye ulaştırıldığı bildirildi.

