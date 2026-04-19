Tatlıpınar Enerji’de pay satışı pazartesi günü yapılacak

Tatlıpınar Enerji’de pay devri işlemi pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, ortaklardan Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’nun sahip olduğu ve şirket sermayesinin yüzde 2,99’una denk gelen 33,5 milyon TL nominal değerli payların satışı planlandı.

Söz konusu paylar, 1 TL nominal değerli pay başına 12,50 TL fiyatla Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu’na devredilecek. İşlemin, İnfo Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla toptan alış satış yöntemiyle 20 Nisan 2026 Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, işlem kapsamında nakit ve menkul kıymet takasının Pay Piyasası takas süreci içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.