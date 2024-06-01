TAV, 200 milyon dolar yatırımla Almatı’da yeni terminalini açtı

TAV Havalimanları, Almatı Havalimanı’nda yeni dış hatlar terminalini devreye aldı. Yeni terminale Air Astana’nın KC664 kodlu Londra uçuşuyla gelen yolcular hediyelerle karşılandı.

Dış hat trafiği iki hafta içinde tamamen yeni terminale taşınacak ve var olan terminal modernize edilerek iç hat terminali olarak hizmet vermeye devam edecek. Yatırım kapsamında yeni bir VIP terminali de inşa edildi ve yakıt sistemi yenilendi.

Destinasyon sayısı 38’den 69’a yükseldi

Konuya ilişkin açıklama yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Almatı, Orta Asya’nın en büyük yolcu ve kargo merkezi konumunda bulunuyor. 2020’de, pandemi döneminde satın aldığımız havalimanında yeni terminali devreye almaktan mutluluk duyuyoruz. İki yılda tamamladığımız yatırımla yolcu kapasitesini yıllık 14 milyon yolcuya çıkardık, yeni VIP terminalini devreye aldık ve yakıt sistemini uluslararası standartlara uygun şekilde yeniledik. Almatı, Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun ve Orta Koridor’un önemli duraklarından biri olarak gerek yolcu trafiği gerek kargoda büyümeye devam edecek. Devraldığımızda 38 olan destinasyon sayısı 69’a, havalimanını kullanan havayolu sayısı 24’ten 35’e yükseldi. Tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişimiz olan Kazakistan’la ikili ilişkilere de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yolcu ve kargoda çift haneli büyüme

Almatı Havalimanı geçen yıl yüzde 32 artışla 9,5 milyon yolcuya hizmet verdi. 2024’ün ilk dört ayında da yolcu trafiği yüzde 30 artış gösterdi.

Bayrak taşıyıcı Air Astana’nın ana üssü olan Almatı’yı Scat Havayolları da merkez olarak kullanıyor. Havalimanı 2023’te 98 621 ton kargoya hizmet verdi.

Almatı, Türk Hava Yolları’nın İstanbul’un ardından ikinci en büyük kargo merkezi durumda. THY Almatı’ya kargo uçuşlarıyla birlikte haftalık 50 ila 52 sefer düzenliyor. TAV Havalimanları Almatı Havalimanı’nı 2021’de işletmeye başladı. Satın alma için 422 milyon dolar ödedi ve 2022’de kapasite artışı için 200 milyon dolarlık yatırıma başladı.

Satın alma ve yatırım için Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrasya Kalkınma Bankası (EDB) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG) 450 milyon dolarlık finansman sağladı.

Servis şirketleri de Almatı’da

Yeni dış hat terminaliyle birlikte TAV Havalimanları hizmet şirketlerini de Almatı’ya taşıdı. TAV Technologies kendi geliştirdiği yazılık ve donanım çözümlerini terminale entegre etti. ATÜ Duty-Free gidiş ve gelişte toplam 3400 metrekarelik iki mağaza ile hizmet verecek. Terminalde BTA tarafından geliştirilen yiyecek-içecek konseptleri ve primeclass tarafından işletilecek iki özel yolcu salonu yer alıyor. Yer hizmetlerinde de Havaş yer alacak.

Yeni terminalle birlikte Almatı bölgedeki EDGE Advanced sertifikası sahibi ilk havalimanı olacak ve enerji, atık ve su yönetiminde verimlilik kriterlerini saplayarak çevrenin korunmasını destekleyecek.

TAV Havalimanları 2030’da karbon-nötr olmayı ve en geç 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyor.