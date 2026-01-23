TAV, Forbes Travel Guide ile iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişimi güçlendiriyor

Dünyanın önde gelen havalimanı misafirperverliği hizmet sağlayıcılarından TAV İşletme Hizmetleri (TAV OS), Forbes Travel Guide’ın misafir deneyimi eğitim ve kalite danışmanlık birimi ATELIER CX ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişim yolculuğunu ileri bir aşamaya taşıyor.

Mevcut eğitim ve hizmet kültürü programlarını temel alan bu iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonlarında hizmet mükemmeliyeti, insan odaklı yaklaşım ve tutarlılığı küresel ölçekte güçlendirme hedefinin yeni bir fazını temsil ediyor.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand “Halihazırda oluşturduğumuz güçlü temeller üzerine inşa edilen bu yeni dönemde hizmet kültürümüzü pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ATELIER CX ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, misafir deneyiminin gerçek değerini havalimanına taşımamıza katkı sağlarken, küresel operasyon ağımız geneline yayılan kalite standartları oluşturmamıza olanak tanıyor.”

ATELIER CX ile yürütülen çalışma küresel ölçekte kabul gören misafir deneyimi ve hizmet kalitesi metodolojilerinin havalimanı ortamına entegre edilmesini, hizmet standartlarının uyumlandırılmasını ve ileri seviye yetkinlik geliştirme programlarının hayata geçirilmesini amaçlıyor. İş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin mevcut öğrenme ve gelişim ekosistemini daha da güçlendirerek operasyonel mükemmeliyet ve deneyimsel öğrenmeyi destekliyor.

Forbes Travel Guide’ın danışmanlık ayağını oluşturan Atelier CX, yaklaşık 20 yıllık birikimle lüks tüketim, havacılık, moda gibi endüstrilerinde müşteri deneyimi mükemmeliyeti konusunda çalışıyor. Şirket hizmet kalitesi standartlarının geliştirilmesi, özelleştirilmiş eğitim programları ve ölçümlemeyle sürekli gelişim olanakları sunuyor.

Üç Ayaklı küresel öğrenme ve gelişim çerçevesi

ATELIER CX iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin üç temel bileşenden oluşan küresel öğrenme ve gelişim stratejisini pekiştiriyor:

Ortak Hizmet Kültürü ve Misafirperverlik Yaklaşımı: Empati, saygı, kapsayıcılık ve insani bağlar üzerine kurulu ortak bir hizmet kültürü oluşturulurken, farklı bölgelerdeki yerel dinamikler ve kültürel hassasiyetler gözetiliyor.

Hizmet Mükemmeliyeti ve Küresel Standartlar: Lounge işletmeciliği, hızlı geçiş, karşılama ve ağırlama, porter hizmetleri ve havalimanı otelleri dâhil olmak üzere tüm üst düzey temas noktalarında tutarlı ve yüksek standartlı hizmet sunumu hedefleniyor. Küresel ölçekte kabul görmüş hizmet ve kalite standartları günlük operasyonlara entegre ediliyor.

Sürekli İç Öğrenme ve Yetkinlik Gelişimi: Farklı görevler, deneyim seviyeleri ve kariyer gelişim yollarına göre tasarlanmış; yüz yüze, sanal ve dijital eğitimleri kapsayan, yıl boyu devam eden kapsamlı bir öğrenme programı uygulanıyor.