TAV Güvenlik, yenilikçi teknolojiler ile sektöre yön veriyor

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Güvenlik, özel güvenlik sektörünün elektronik güvenlik sistemlerini, değişen güvenlik ihtiyaçlarını paralelinde farklı türdeki ihtiyaçları karşılamak için yapay zeka kullanımı, siber güvenlik, proaktif güvenlik yaklaşımlarını, uzaktan izleme ve alarm sistemleri kullanıyor.

Dijitalleşme sürecinde operasyonlarını daha verimli ve güvenli hale getirmek için çeşitli yenilikçi sistemleri devreye aldıklarını belirten TAV Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Atalay Tarhanlı, “Teknolojik gelişmeler doğrultusunda hem fiziksel hem de dijital güvenliği en üst düzeye çıkarma hedefimizle güvenlik operasyonlarının verimliliğini artıran çözümler sunuyor, özellikle yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerimizde aktif olarak kullanmaya devam ediyoruz ” dedi.

Özel güvenlik sektörü teknolojik çözümleri iş süreçlerine en hızlı şekilde entegre eden sektörler arasında yer alıyor. Son dönemde sektördeki teknolojik trendlerin başında ise; yapay zekâ araçlarının kullanımı, siber güvenlik, proaktif güvenlik yaklaşımları, uzaktan izleme, alarm sistemleri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler geliyor.

Hibrit güvenlik çözümlerine ilgi artıyor

Yapay zeka destekli video analitik sistemleri sayesinde yüz ve plaka tanıma gibi uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Otomasyon ve dijital entegrasyonla manuel süreçler azalırken, operasyonların hız ve doğruluğu artış gösteriyor. Kritik tesislerde siber güvenlik ve fiziksel güvenliğin birlikte değerlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Bu paralelde; fiziksel sistemlerin siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan hibrit güvenlik çözümleri de yaygınlaşıyor.

Çevre dostu elektronik güvenlik çözümleri tercih ediliyor

Karbon ayak izini azaltan, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanımı da son dönemde artış gösteriyor. Bu tipteki güvenlik sistemlerinin enerji tüketimini en aza indirmesi hedeflenirken, güneş panelleri ve düşük enerji tüketimli cihazlar gibi çevre dostu çözümler tercih ediliyor. TAV Güvenlik de kendi geliştirdiği Mobil Denetim Sistemi (MDS) ve Uzaktan Denetim Sistemi (UDS) sayesinde fiziksel denetim süreçlerini optimize ederek hem etkinliği artırıyor hem de gereksiz enerji ve kaynak kullanımını azaltıyor.

“Yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz”

Elektronik güvenlik sistemleri alanındaki trendleri yakından takip ettiklerinin altını çizen TAV Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Atalay Tarhanlı, “Değişen güvenlik ihtiyacının çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması, güvenlik sektörünün de sürekli olarak gelişmesini ve yenilikçi çözümler üretmesini gerektiriyor. TAV Güvenlik olarak video analitik yapay zeka entegrasyonu, akıllı devriye sistemleri ve veri odaklı risk analiz modelleri gibi yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Video analitik AI entegrasyonunu kullanarak olayların daha hızlı ve doğru tespit edilmesini sağlamak amacıyla adımlar attık. Ayrıca, yapay zeka destekli dinamik risk analizi yaparak olası güvenlik tehditlerini önceden belirleyip operasyonel aksiyon alabiliyoruz. Bununla birlikte Guardware gibi çözümler ile sahadaki güvenlik personelinin operasyonel verimliliğini artırıyor ve anlık durum değerlendirmeleri yapmalarını sağlıyoruz.” İfadesinde bulundu.

“Fiziki güvenlik ve siber güvenliğin entegrasyonuna önem veriyoruz”

Güvenlik operasyonlarında ECM tabanlı içerik yönetimi sistemlerini kullandıklarını belirten Tarhanlı, “Bu sistemler; video analiz, biyometrik tanıma ve akıllı sensörler gibi farklı teknolojilerden gelen verileri tek bir platformda işleyerek entegre bir güvenlik yapısı oluşturuyor. AI destekli analiz sistemleri ve bulut tabanlı veri işleme teknolojilerine de yatırım yapıyoruz; biyometrik geçiş sistemleri ile mobil ve dokunmatik erişim çözümleri gibi yeni nesil teknolojileri operasyonlarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. AI Video Gözetim sistemleri ile anomali tespitini optimize ederek, potansiyel tehditleri anında belirleme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Ayrıca, fiziki güvenlik ve siber güvenliğin entegrasyonuna da büyük önem veriyoruz. ICAO ve CoESS gibi uluslararası standartlarla uyumlu güvenlik çerçeveleri geliştirerek, siber tehditleri minimize edecek akıllı erişim kontrol sistemleri gibi teknolojileri devreye alıyoruz.” dedi.

Atalay Tarhanlı, “CCTV sistemleri, kameralar, yapay zeka, dronelar ve biyometrik sistemler gibi ileri teknolojilerle güvenlik hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Bu yenilikler operasyonlarımızı daha verimli hale getirirken, insan faktörünü devre dışı bırakmadan süreçlerimizi destekliyor. Teknolojiyi iş akışımıza entegre ederek daha hızlı ve etkili çözümler sunuyor, sektörde öncü olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.