TAV Havalimanları 25 yaşında

TAV Havalimanları İstanbul’da 9 milyon yolcuyla başlayan tarihçesi bu yıl 107 milyon yolcu ve sekiz ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştı. 10 Ocak 2000’de Atatürk Havalimanı yeni dış hatlar terminalini açarak ilk yolcularını karşılamıştı.

İlk 10 yılında 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdü

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “TAV Havalimanları günümüze kıyasla çok farklı bir dünyada başlayan yolculuğunda küresel bir markaya dönüştü. Kurucularımız Tepe ve Akfen’in vizyonuyla doğan TAV Havalimanları, 2007’de halka açılarak ve ilk 10 yılında 10 havalimanından oluşan bir portföy oluşturarak büyüdü. 2012’den bu yana ana hissedarımız Groupe ADP ile dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunun bir parçası olarak yola devam ediyor” dedi.

“Bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz ATÜ Duty-Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Technologies ve TAV Güvenlik’le birlikte küresel ayak izimiz 30’dan fazla ülkede 100’den fazla havalimanına ulaşıyor. İlk yılımızda 9 milyon yolcumuz vardı; 2024’te 107 milyon yolcuya hizmet verdik. İştiraklerle birlikte 44 bin çalışanımız ve geçen yıl 3,2 milyar dolara kadar çıkan piyasa değerimizle Türkiye’den çıkıp dünyanın sayılı havalimanı işletmecileri arasında yerimizi aldık.

"Yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz"

“Son üç yılda 2,5 milyar avroya ulaşan tarihimizin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. TAV Havalimanları’nın ikinci 25 yılını güvence altına aldık ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürmek üzere güçlü bir zemin oluşturduk. Bu program kapsamında Almatı’daki yeni terminali 2024’te açtık. Antalya ve Ankara’daki yatırımlarımızı da bu yılın ilk yarısında tamamlayacağız. Önümüzdeki üç dört yıl içinde Almatı’da 150 ila 300 milyon avro yeni yatırım yapacağız. Karadağ ve Kuveyt’te devam eden ihalelerin yanı sıra dünyanın her yerinde yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.

“TAV Havalimanları’na önemli katkılar sunmuş, bugün aramızda olmayan çok sayıda yöneticimiz ve çalışma arkadaşımız var. Kaybettiklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, TAV Havalimanları’nın bugüne gelmesinde emeği olan herkesi şükranla hatırlıyoruz. Buradan yetişen birçok isim sektörün farklı noktalarında başarıyla görev yapıyor ve bununla gurur duyuyoruz. İkinci 25 yılımızda da yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak, paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.