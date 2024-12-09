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TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı için kullandığı kısa vadeli köprü kredisini, 300 milyon Euro tutarında, 13 yıl vadeli ve daha düşük faizli bir proje finansmanı kredisiyle yenilediğini (refinanse) açıkladı.

Haber Merkezi
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TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi
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TAV Havalimanları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ankara Esenboğa Havalimanı'nı 2050 yılının Mayıs ayına kadar işletme imtiyazına sahip olan TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme AŞ, bu imtiyaz kapsamında yapılan yatırımların ve kira peşinatı ödemesinin finansmanı için kullanmış olduğu kısa vadeli köprü kredisini, 300 milyon Euro tutarında, 13 yıl vadeli ve daha düşük faizli bir proje finansmanı kredisiyle refinanse etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu köprü kredisinin faiz seviyelerinin yüksek olduğu bir dönemde, daha elverişli şartlar oluşunca uzun dönemli olarak refinanse edebilmek için kısa vadeli olarak kullanıldığı belirtildi.

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