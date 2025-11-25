TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Birçok sektörden 500’ü aşkın üye firmayla Türkiye–Fransa ekonomik ilişkilerini güçlendiren Türk-Fransız Ticaret Odası, TAV Havalimanları’nı istihdam başarısıyla ödüllendirdi.

"Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları 2020–2024 Güncellemesi" araştırması kapsamında verilen ödülü, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan teslim aldı.

Yapılan törende konuşam Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı ve TAV Havalimanları İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Fransız ve Türk-Fransız ortaklığındaki şirketlerin Türkiye’deki ekonomik varlığına ilişkin raporun bulgularını değerlendirdi.

Ödül törenine Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ve üst düzey diplomatik yetkililer katıldı.