  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı
Takip Et

TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı

Farklı sektörlerden 500’ü aşkın üye firmasıyla Türkiye–Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendiren Türk-Fransız Ticaret Odası’nın verdiği ödüller kapsamında, TAV Havalimanları istihdam alanındaki başarılı performansıyla ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Birçok sektörden 500’ü aşkın üye firmayla Türkiye–Fransa ekonomik ilişkilerini güçlendiren Türk-Fransız Ticaret Odası, TAV Havalimanları’nı istihdam başarısıyla ödüllendirdi.

"Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları 2020–2024 Güncellemesi" araştırması kapsamında verilen ödülü, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan teslim aldı.

Yapılan törende konuşam Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı ve TAV Havalimanları İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Fransız ve Türk-Fransız ortaklığındaki şirketlerin Türkiye’deki ekonomik varlığına ilişkin raporun bulgularını değerlendirdi.

TAV Havalimanları, Türk-Fransız Ticaret Derneği’nden istihdam ödülü aldı - Resim : 1

Ödül törenine Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ve üst düzey diplomatik yetkililer katıldı.

Zeydan Karalar'dan hakkında soruşturma izin verilen Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yıkılmazZeydan Karalar'dan hakkında soruşturma izin verilen Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yıkılmazGündem
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türk askerleri Ukrayna'da göreve hazırFransa Cumhurbaşkanı Macron: Türk askerleri Ukrayna'da göreve hazırDünya
Şirket Haberleri
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği
Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği
Akcoat ve SAÜ’den kadınlar için 'birlikte güçlüyüz' mesajı
Akcoat ve SAÜ’den kadınlar için 'birlikte güçlüyüz' mesajı
Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği
Baymak’tan meslek liselerine ‘uygulamalı eğitim’ desteği
Helya İnşaat iki büyük projeyi daha yükseltiyor
Helya İnşaat iki büyük projeyi daha yükseltiyor
Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı
Chint Green Energy, 4,55 MWp güneş enerjisi santralini devreye aldı
Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 Kasım itibarıyla başlıyor
Damla Kent Projesi’nde daire seçimleri 26 Kasım itibarıyla başlıyor